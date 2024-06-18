Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 з автономністю 18 годин надійде в продаж за ціною 68 тис. грн

Компанія ASUS оголосила українські ціни нового ноутбука Copilot+ PC – моделі Vivobook S 15 (S5507). Новинка працює на основі процесорної платформи Snapdragon X Elite.

Vivobook S 15 оснащений 15,6-дюймовим дисплеєм ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 2880×1620 пікселів (співвідношення сторін 16:9) та частотою оновлення зображення 120 Гц. Екран займає 89% панелі. Дисплей має час відгуку 0,2 мс, забезпечує охоплення 100% колірної гами DCI-P3, має сертифікацію DisplayHDR True Black 600 та пікову яскравість 600 кд/м2.

Конфігурація Vivobook S 15 може включати до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X з частотою 8448 МГц та твердоті лий накопичувач місткістю до 1 ТБ. Пристрій отримав модулі зв’язку Wi-Fi 7 (802.11ax, два діапазони), Bluetooth 5.4, Qualcomm FastConnect 7800, вебкамеру Full HD з ІЧ-сенсором, 2 роз’єми USB4, 2 роз’єми USB 3.2 Gen 1 Type-A, відео вихід HDMI 2.1, комбінований аудіороз’єм та слот для карти пам’яті MicroSD.

Як заявляє виробник, батарея місткістю 70 Вт·год забезпечує до 18 годин автономної роботи. Заявлено підтримку функції швидкого заряджання і технології ASUS USB-C Easy Charge для заряджання ноутбука практично від будь-якого адаптера живлення чи павербанка. Пристрій має розміри 352,6x227x14,7~15,9 мм та вагу 1,42 кг.

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Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) з процесором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативної пам’яті й SSD місткістю 1 ТБ надійде в продаж в Україні на початку липня за ціною 67 999 грн. Новинка вже доступна для попереднього замовлення.

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