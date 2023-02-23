Дати розпродажів і фестивалів Steam у 2023 році — весняний відбудеться 16–23 березня

Valve повідомила точні дати офіційних розпродажів і фестивалів Steam у 2023 році, щоб охочі мали вдосталь часу спланувати бюджет та поповнити власну бібліотеку бажаними тайтлами за вигідними цінами. Як завжди, повний розклад на 2023 рік з’явився в документації Steamworks спеціальний розділ для розробників та видавців.

Отже, цьогоріч планується загалом 10 фестивалів (сюди також входять тематичні розпродажі) та чотири великі традиційні сезонні розпродажі. Як і раніше, на фестивалях новинок гравці зможуть пограти в сотні демоверсій, взяти участь в трансляціях від розробників та взяти участь в обговоренні майбутніх релізів в Steam. Водночас щомісячні тематичні розпродажі слугують іншій цілі: продемонструвати конкретну ігроладну тематику та механіку. Щодо традиційних сезонних розпродажів, це шанс вхопити ту чи іншу гру зі списку бажаного з хорошою знижкою.

Прямо зараз проходить лютневий фестиваль новинок, на якому представлено чимало ігор зі знижками, а також розділи для невипущених ігор та сотні ігор із демоверсіями. Захід триватиме до 20:00 27 лютого за Києвом.

Календар розпродажів і фестивалів у Steam на 2023 рік

Всю документацію, яка містить додаткову інформацію щодо розпродажів та фестивалів Steam у 2023 році, а також умови участі можна знайти на сайті Steamworks: