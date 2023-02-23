Дати розпродажів і фестивалів Steam у 2023 році — весняний відбудеться 16–23 березня

Valve повідомила точні дати офіційних розпродажів і фестивалів Steam у 2023 році, щоб охочі мали вдосталь часу спланувати бюджет та поповнити власну бібліотеку бажаними тайтлами за вигідними цінами. Як завжди, повний розклад на 2023 рік з’явився в документації Steamworks спеціальний розділ для розробників та видавців.
Отже, цьогоріч планується загалом 10 фестивалів (сюди також входять тематичні розпродажі) та чотири великі традиційні сезонні розпродажі. Як і раніше, на фестивалях новинок гравці зможуть пограти в сотні демоверсій, взяти участь в трансляціях від розробників та взяти участь в обговоренні майбутніх релізів в Steam. Водночас щомісячні тематичні розпродажі слугують іншій цілі: продемонструвати конкретну ігроладну тематику та механіку. Щодо традиційних сезонних розпродажів, це шанс вхопити ту чи іншу гру зі списку бажаного з хорошою знижкою.
Прямо зараз проходить лютневий фестиваль новинок, на якому представлено чимало ігор зі знижками, а також розділи для невипущених ігор та сотні ігор із демоверсіями. Захід триватиме до 20:00 27 лютого за Києвом.
Календар розпродажів і фестивалів у Steam на 2023 рік
- Фестиваль таємниць: 20–27 лютого
- Фестиваль головоломок: 24 квітня – 1 травня
- Весняний розпродаж: 16–23 березня (великий сезонний розпродаж)
- Фестиваль спорту: 15–22 травня
- Фестиваль новинок Steam: 19–26 червня
- Літній розпродаж: 29 червня – 13 липня (великий сезонний розпродаж)
- Фестиваль скрадання: 24–31 липня
- Фестиваль візуальних новел: 7–14 серпня
- Фестиваль стратегій: 26 серпня – 4 вересня
- Фестиваль пекельної стрілянини: 25 вересня – 2 жовтня
- Фестиваль новинок Steam: 9–16 жовтня
- Повернення Фестивалю «Страшно в Steam» (Геловін): 26 жовтня – 2 листопада (більше деталей — згодом)
- Осінній розпродаж: 21–28 листопада (великий сезонний розпродаж)
- Зимовий розпродаж: 21 грудня 2023 року – 4 січня 2024 року (великий сезонний розпродаж)
Всю документацію, яка містить додаткову інформацію щодо розпродажів та фестивалів Steam у 2023 році, а також умови участі можна знайти на сайті Steamworks: