«Де вони були ці три роки?»: автор «Гри в кальмара» планує серіал-спіноф між подіями 1 та 2 сезонів

Netflix

«Гра в кальмара» дебютує з третім та останнім сезоном цього місяця, однак, зважаючи на те, наскільки успішним став серіал, виникали сумніви, що Netflix так просто від нього відмовиться. І не дарма.

Наразі творець «Гри в кальмара» Хван Дон Хьок має доволі конкретну ідею для спінофу, чи вірніше сказати інтерквелу — оскільки його події мають розгортатися безпосередньо між 1 та 2 сезонами.

«Якщо я зроблю спіноф, це буде історія, що відбувається між 1 та 2 сезонами, де була трирічна перерва», — сказав Дон Хьок IndieWire. «Тож я хочу показати, де вони були і що робили весь цей час».

Дія другого сезону, який вийшов на Netflix торік у грудні, розгортається через 3 роки після перемоги Гі Хуна (Лі Чон Чже) у смертоносних змаганнях. Глядачам на цей час відомо лише те, що головний герой відмовився від поїздки у США до дочки і натомість вирішив вистежити організаторів.

Третій сезон, який нібито запропонує нові і ще жорстокіші ігри, отримав повноцінний трейлер у суботу на Netflix Tudum, який показав нам дві особливо важливі сцени, що натякають на розв’язку: Фронтмена (Лі Бьон-Хун), який знімає з себе маску, і Гі Хуна у смокінгу — він знову став фіналістом змагань?

«У третьому сезоні я хотів представити ігри, які могли б дійсно показати найнижчі сторони людської природи, тому що сам серіал досягає своєї кульмінації», — сказав Дон Хьок.

Слід зазначити, що всесвіт «Гри в кальмара» для Netflix не закриється ані третім сезоном, ані потенційним спінофом — режисер Девід Фінчер розробляє для стримінгу англомовну версію серіалу, хоча жодних подробиць на цей час ще немає.

Третій сезон «Гри в кальмара» стартує на Netflix 27 червня.