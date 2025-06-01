Новий трейлер 3 сезону «Гра в кальмара» складає мінісеріал з попереднім

3 сезон «Гра в кальмара» / Netflix

У короткому трейлері нового сезону серіала «Гра в кальмара» можна побачити повернення Гравця 456 (Лі Чон Чже) та жахливої ляльки-робота, а також дві смертельні ігри.

Третій сезон завершить найпопулярніший серіал за всю історію Netflix. Новий трейлер обіцяє драматичний фінал, та насправді зберігає інтригу, розкриваючи надзвичайно мало. На сцені Netflix Tudum Лі Чон Чже сказав, що третій сезон «востаннє шокує світ».

Згідно з синопсисом Netflix, третій сезон, що розпочинається після традиційного кліфхангера попереднього, покаже Сон Гі Хуна, також відомого як Гравець 456 «на дні».

«Гі Хун, також відомий як гравець 456, опинився в найскрутнішому становищі. Але Гра в кальмара не зупиняється ні для кого, тож Гі Хуну доведеться ухвалювати важливі рішення перед лицем непереборного відчаю».

Новий трейлер є продовженням попереднього, який дає уявлення про наступну гру та натякає, що головний персонаж вижив після вибуття у другому сезоні.

«У третьому сезоні я хотів представити ігри, які могли б дійсно показати найглибші сторони людської природи, бо сам серіал досягає своєї кульмінації. Я хотів дуже інтенсивних ігор, щоб виявити найглибші сторони людської природи», — раніше розповідав творець Хван Дон Хек.

Окрім Гі Хуна та Фронтмена, у фінальному сезоні повернеться детектив Хван Джун Хо, який шукав свого брата, а тепер намагається допомогти Гравцю 456, ютубер Лі Мен Гі, трансгендерка Чо Хьон Джу, а також пара сина та мами. Третій сезон вийде на Netflix 27 червня.

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Джерело: GamesRadar