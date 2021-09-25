Deathloop: день сурка на острове невезения





До самого релиза, несмотря на достаточно большое количество информации об игре, толком так и не было понятно, что из себя будет представлять Deathloop — настолько необычным, не укладывающимся в стандартные рамки, выглядел концепт. Ясно было одно — Arkane Studios снова, как это уже не раз было в прошлом, выдаст неординарный проект.

Deathloop Жанр stealth action

Платформы Windows, PlayStation 5

Языки английский, русский

Разработчик Arkane Studios

Издатель Bethesda Softworks

Сайты официальный сайт, Steam, PlayStation 5

Вот чего у Arkane Studios не отнять, так это умения создавать яркие, запоминающиеся миры — и даже «стандартный» для этого разработчика геймплей, состоящий из гремучей смеси экшна, стелса и исследования мира, в разных играх может выглядеть по-разному — достаточно вспомнить, насколько различными по геймплею были Prey и серия Dishonored. В этом смысле Deathloop получился истинно игрой Arkane Studios — с очень необычным миром, многоступенчатой историей, фирменным дизайном и да, очередным обращением к жанру stealth action.

Главному герою игры — Кольту Вану — не позавидуешь: каждое утро он просыпается на одном и том же побережье и переживает один и тот же день, чтобы проснуться завтра… впрочем, никакого «завтра» на этом острове нет, время здесь ходит по кругу, и в этой местной вариации классического «дня сурка» только несколько человек знают, что происходит на самом деле. И их это полностью устраивает — всех, кроме Кольта. Собирая по крупицам информацию, засыпая (или умирая) и просыпаясь снова на том же самом давно осточертевшем ему побережье, он выясняет, что разорвать замкнутый цикл все-таки можно: для этого надо убить всех «визионеров», ответственных за все тут происходящее. Причем сделать это надо за один цикл — если хотя бы один визионер останется в живых к концу дня, назавтра все начнется по новой.

Проблема заключается в том, что они в курсе его намерений и стараются не собираться вместе без крайней нужды, так что Кольту придется не только выяснять в подробностях, чем и где они занимаются в течение дня, но и придумать, как заставить некоторых из них сломать свое привычное расписание и прийти туда, где Кольту будет удобнее их убить. А тут еще главный визионер, Джулиана, постоянно ставит ему палки в колеса и вообще, явно знает про все происходящее куда больше всех остальных. Как минимум она единственная даже из визионеров, кто помнит происходившее в предыдущих циклах — остальные знают про цикличность, но не помнят прошлое и уверены, что «сейчас» — только первый день. И уж точно она знает больше Кольта, который в начале игры, как водится, страдает от амнезии и всему удивляется будто в первый раз…

В плане игрового процесса Deathloop можно в двух словах описать как «Dishonored в цикле». Это такой же stealth action с видом от первого лица, необычным оружием и спецспособностями главного героя, облегчающими ему жизнь как в скрытном прохождении, так и со стволами в каждой руке. Сам собой напрашивается ярлык «с элементами roguelite», однако он будет мало соответствовать действительности: да, главный герой вынужден снова и снова переживать один и тот же цикл, но мир в игре статичный, никакой генерации и случайной расстановки противников/бонусов — более того, именно в этой статичности и заключается основная «фишка» геймплея. Здесь все происходит строго по расписанию, и ваша задача как раз и заключается в том, чтобы максимально больше узнать, как это самое «расписание» составлено, как движутся шестеренки, управляющие этим миром… чтобы потом одним махом все это сломать.

Цикл в Deathloop состоит из четырех времен суток — утро, день, после полудня, вечер, после чего идет переход на следующий цикл. Весь остров при этом поделен на четыре локации, и пока вы находитесь в одной из них, время «стоит на месте»: смена времени суток происходит только при выходе из локации. Так что за один день вы можете посетить каждую из них по одному разу, или же вернуться в какую-нибудь повторно, чтобы посмотреть, что тут успело произойти с утра. Сначала Кольт вообще ничего не может оставить на будущие циклы — только сведения, которые он собрал за день. Однако очень быстро он получает способность сохранять наиболее полезные предметы на будущее — так что на первых порах игрок будет заниматься не только сбором информации, но и формированием арсенала, собирая самые удобные для его стиля прохождения «стволы» и усиливая их специальными бонусами — а заодно и коллекционируя особые спецспособности, которыми обладают другие визионеры и которые можно присвоить после их убийства (невидимость, телепортация, «связывание» противников в одну уязвимую цепь и т.д.).

По описанию складывается впечатление, что игровой процесс в Deathloop — это такая себе «песочница» с полной свободой действий: иди куда хочешь, наблюдай за окружающими, подслушивай их разговоры, все это запоминай и сортируй, пытаясь выстроить у себя в голове многоэтажную конструкцию того сложного механизма, которым является этот остров. На деле же все не так: исследование игрового мира поделено разработчиками на отдельные миссии, которые сведены в две категории: «визионерские» и «оружейные». Каждая миссия — это, по сути, линейная цепочка заданий, такой себе поэтапный квест, и чтобы добраться до его финала (полное исследование поведения визионера или сбор спецспособностей/уникального оружия), нужно последовательно пройти все «звенья» цепочки. В итоге игровой процесс Deathloop заключается в одновременном выполнении разных этапов «побочных заданий»: в основном меню смотрим, что нам доступно для исследования в данное время суток в каждой из локаций острова, и решаем, куда лучше податься, чтобы потратить время с максимальной пользой. Чтобы в конце концов, когда вы соберете полную картину поведения всех ваших «целей», покончить с ними одним махом — и добраться наконец до этой чертовой Джулианы, которая выводит Кольта из себя, постоянно названивает ему по рации и вообще ведет себя так, будто она его бывшая.

К сожалению, главная «фишка» игры — повторяемость — может сыграть и против нее. Да, локации здесь огромные и очень детально проработанные, изучать их секреты и закоулки можно долго. Плюс остров активно живет своей жизнью, и одно и то же место утром и вечером будет выглядеть по-разному — где-то рабочие долбили стену, а потом на этом месте появился секретный туннель (если вы, конечно, их не пристрелили в процессе), где-то сгорел дом (в который вам надо было пробраться, пока он еще не загорелся), где-то началась наконец вечеринка, о которой столько говорилось поутру, и теперь все улицы празднуют наступление вечера… Но все равно, это не отменяет того факта, что в погоне за информацией вы будете постоянно бегать одними и теми же улицами, а сбор апгрейдов для спецспособностей заставит вас убивать одних и тех же визионеров одним и тем же способом снова и снова… и есть большая вероятность, что в конце концов вам надоест этот замкнутый цикл почти так же сильно, как и главному герою.

Причем вы, вполне вероятно, все еще будете далеки от заветного финиша, окончательного противостояния с Джулианой и выбора, что же делать с этим островом невезения. При этом сюжет слабо помогает в поддержке интереса на поздних этапах игры — да, у него очень интересная завязка, пару неожиданных поворотов в процессе и отличный финал, но в середине он сильно провисает и почти не движется вперед, вместо этого игроку предлагается все глубже закапываться в историю этого мира, узнавать, чем он живет и как пришел к тому, чем является на данный момент. Разнообразить игровой процесс можно с помощью сетевого режима — в любой момент вы можете переключиться на Джулиану и вторгнуться в чужую игровую сессию, чтобы помешать другому игроку разорвать цикл — но подобные deathmatch-сессии это все же не совсем то, что ищет большинство игроков в новом проекте такого разработчика, как Arkane Studios.

Отдельно стоит сказать пару слов о стабильности игры. На старте ПК-версия Deathloop, мягко говоря, не баловала геймеров идеальной работой, из-за чего ее рейтинг в Steam в первые дни после релиза ушел ниже 60% (сейчас он заметно подрос — до 75% на момент написания обзора). Главной проблемой у многих игроков были постоянные и очень неприятные рывки камеры, из-за чего при реальном фреймрейте выше 60 fps субъективно казалось, что игра «выдает» не больше 10-15 кадров/с. Опытным путем было установлено, что принудительное ограничение производительности до 60 fps практически полностью устраняет эту проблему (плюс на днях разработчик наконец выпустил патч, устраняющий этот баг), но осадочек, как говорится, остался.

Другая проблема, с которой мне пришлось столкнуться — это незакрывающееся главное меню в определенных ситуациях, например, после переключения в Windows или при его вызове в момент, когда на экране есть элементы других меню. Единственным выходом здесь было закрытие игры по Alt-F4, а поскольку в Deathloop сохранение прогресса происходит только после выхода из локации, без чекпойнтов внутри нее, мне пару раз приходилось перепроходить буквально целый час предыдущей игровой сессии. Ну и вишенка на торте — однажды игра «упала» так основательно, что сломала работоспособность всех остальных игр и Windows-приложений, использующих оверлей — вылечить это удалось только полной переустановкой драйверов видеокарты. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что последние 10-15 часов в игре прошли без особых эксцессов — если не считать одного раза, когда вторгшаяся Джулиана, пробежав всего 10 метров по локации, внезапно замерла с париком, висящим рядом с лысым черепом, и никак не реагировала на внешние раздражители. По сравнению с переустановкой драйверов видеокарты — это сущие пустяки.