«Дедпул і Росомаха» встановив рекорд в серії фільмів про Дедпула — завдяки довгому хронометражу

Сайт американської мережі кінотеатрів AMC Theatres повідомляє, що фільм «Дедпул і Росомаха», який вийде 25 липня, триватиме 2 години 7 хвилин, або 127 хв. Офіційно Marvel не анонсувала хронометраж.

Така тривалість зробила б «Дедпул і Росомаха» найдовшим серед усіх фільмів про Дедпула. Оригінальний фільм «Дедпул» 2016 року тривав 108 хвилин (1 год. 48 хв), а «Дедпул 2» 2018 року — 119 хвилин (1 год. 59 хв).

Попри те, що «Дедпул і Росомаха» перевершує двогодинну позначку, він далекий від того, щоб мати найдовшу тривалість у кінематографічному всесвіті Marvel. На сьогодні найдовшим фільмом у MCU є «Месники: Фінал» 2019 року, який триває 3 години 1 хвилину. Це значно випереджає фільм «Чорна пантера: Ваканда назавжди», який посів друге місце, тривалість якого становить 2 год. 41 хв. Замикають першу п’ятірку «Вічні» (2 год. 36 хв), «Вартові галактики 3» (2 год. 29 хв) та «Месники: Війна нескінченності» (2 год. 29 хв).

Враховуючи велику кількість чуток про епізодичні ролі, «Дедпул і Росомаха» може бути досить швидким фільмом, головні герої якого подорожують мультивсесвітом. У фільмі Управління часу призначає Уейду Вілсону (Раян Рейнольдс) місію з Росомахою (Г’ю Джекман), яка назавжди може назавжди змінити всесвіт Marvel. Як саме це відбуватиметься, ще належить побачити, але чутки про великі камео, яких чекають шанувальники, не закінчуються. Серед найпопулярніших — поява у фільмі Тейлор Свіфт.

«Мені подобається поширення чуток про кастинг в інтернеті, тому що мені ніколи не потрібно говорити, що правда, а що вигадка, тому я просто буду йти з кліше «без коментарів» щодо всіх речей про кастинг «Дедпула» … Багато чуток в Інтернеті абсолютно неправдиві, але деякі з них ні», — каже режисер Шон Леві.

Курс English For Tech course від Enlgish4IT. Лише 7 тижнів по 20-30 хвилин щоденного навчання допоможуть вам подолати комунікативні бар'єри. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Дійзнайтеся більше

Джерело: CBR