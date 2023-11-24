Знімання «‎Дедпул 3» відновили після страйків, а Раян Рейнольдс прокоментував чутки про появу Тейлор Свіфт у фільмі

Якщо все піде за планом, то «Дедпул 3» вийде у кінотеатрах вже влітку 2024 року.

Виконавча директорка Marvel Studios Венді Джейкобсон опублікувала допис в Instagram, де розповіла про відновлення роботи та повернення зірок «Дедпула 3» у 2024 році.

«У цей День подяки хочу подякувати за такі подарунки як повернення до роботи й схід сонця, за яким я спостерігала сьогодні. До речі, про подарунки — повернення на великий екран очікуйте 26 липня 2024 року».

Раніше Г’ю Джекман подражнив у соцмережах фото, де позує з бородою у стилі Логана, а Раян Рейнольдс пізніше додав зображення Dogpool, натякаючи на відновлення роботи над фільмом.

“Just letting it all hang out.” — Dogpool via Instagram 📸 pic.twitter.com/I68JhOrYEH — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) November 22, 2023

Режисером «‎Дедпулу 3» став Шон Леві, який вже працював з Рейнольдсом у стрічках «Персонаж» і «Проєкт Адам». Сценарій Леві писав разом Рейнольдсом, Реттом Різом, Полом Верніком і Зебом Веллсом.

Що відомо про фільм, так це те, що він об’єднує «Дедпул» Рейнольдса з «Росомахою» Джекмана, хоча без певного конфлікту між ними не обійдеться. Очікується, що буде багато великих камео, а до своїх ролей повернуться Морена Баккарін та Дженніфер Гарнер.

Прем’єру «Дедпула 3» у кінотеатрах початково призначали на 3 травня 2024 року, однак через страйк акторів перенесли на 26 липня 2024 року — це наразі єдиний фільм з кіновсесвіту Marvel, який вийде наступного року.

Раніше в інтерв’ю Раян Рейнольдс також прокоментував ймовірну появу Тейлор Свіфт у фільмі, якій ще з 2016 року приписують роль Елісон Блер/Dazzler. Чутки лише посилились, коли співачку побачили у компанії Рейнольдса та Леві на грі NFL на початку жовтня.

Тим більше Свіфт і акторка Блейк Лайвлі, дружина Рейнольдса, мають давні дружні стосунки, що потенційно можуть мати закулісний вплив на отримання співачкою ролі в «Дедпул 3».

В інтерв’ю Vancouver Sun Рейнольдс подражнив шанувальників, заявивши:

«Кожен із цих секретів і спойлерів буде розкрито 26 липня».

Зрештою величезна популярність Свіфт навіть за епізодичної появи може призвести до значного збільшення касових зборів. Попередні продажі квитків на її власний фільм-концерт демонстрували історичні рекорди у вересні.