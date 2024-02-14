Трейлер фільму «Дедпул і Росомаха» став найпопулярнішим за всі часи з 365 млн переглядів

За добу після публікації трейлер стрічки «Дедпул і Росомаха» став найпопулярнішим трейлером усіх часів з 365 млн переглядів. Він підсунув з першого місця трейлер фільму «Людина-павук: Дороги додому немає» з 355,5 млн переглядів.
Довгоочікуваний фільм, який раніше був відомий як «Дедпул 3», вийде в кінотеатрах у липні 2024 року. Перший трейлер був наповнений відсиланнями, зокрема до «Людей Ікс». Фільм був підтриманий режисером «Люди Ікс: Перший клас» Меттью Воном, який каже, що Раян Рейнольдс та Г’ю Джекман «врятують увесь всесвіт Marvel».
Така цікавить до фільму – величезне досягнення. Свого часу трейлер стрічки «Людина-павук: Дороги додому немає» набагато випередив конкурентів, серед яких трейлер «Месників: Завершення» (289 млн переглядів), фінальний трейлер «Месників: Завершення» (268 млн) та «Володар перснів: персні влади» (257 млн).
Трейлер залишає питання щодо хронології подій та віку Вейда Вілсона (aka Дедпул) у стрічці, ролі у сюжеті Управління часовими змінами та Росомахи. До речі, останній зображений лише у вигляді тіні або зі спини, його зовнішність у фільмі відома лише з фото та витоків зі знімального майданчика.
Третій «Дедпул» буде єдиним повнометражним фільмом Marvel у цьому році. Його відзняв Шон Леві, над сценарієм він працював з Раяном Рейнольдсом, Реттом Різом, Полом Верніком та Зебом Веллсом. Традиційно в Україні фільм вийде на день раніше світової прем’єри, а саме 25 липня.
Джерело: IGN
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