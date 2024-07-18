Дедпул захопив Xbox: Microsoft випустила геймпад з «ідеальними сідницями»

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Компанія Майкрософт представила нову модель геймпада, натхненну популярним супергероєм Дедпулом. Новий контролер Xbox Cheeky Controller виділяється незвичайним дизайном задньої частини, яка імітує «ідеально округлі сідниці» Дедпула.

Цей унікальний гаджет створили в межах рекламної кампанії майбутнього фільму «Дедпул і Росомаха». Майкрософт запевняє, що контролер «втілює сталеві сідниці Дедпула у своєму міцному (але напрочуд зручному) захваті». Дизайн пристрою повністю відтворює червоно-чорний тактичний костюм супергероя, включно з характерними візерунками та ременями.

Функціонально новий контролер не відрізняється від стандартних моделей, попри додаткову вагу. Проте залишається незрозумілим, як відкриватиметься батарейний відсік на задній панелі.

Make his finest asset yours Follow & Repost with #XboxCheekyControllerSweepstakes for a chance to win a custom Xbox Series X console & 2 Cheeky Controllers designed by Deadpool.‌ Ages 18+. Ends 8/11/24. Rules: https://t.co/G41n6ykYIU@Marvel Studios’ Deadpool and Wolverine, in… pic.twitter.com/hSHZiA3EPb — Xbox (@Xbox) July 17, 2024

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

На жаль, придбати Xbox Cheeky Controller у вільному продажу неможливо. Єдиний спосіб отримати його — взяти участь у розіграші, який проводить Майкрософт. Учасники з усього світу можуть виграти тематичну консоль Xbox Series X у стилі Дедпула з катанами та два контролери Xbox Cheeky Controller. Для цього потрібно підписатися на сторінку Xbox у соціальній мережі X та поширити відповідний пост. Розіграш триватиме до 11 серпня 2024 року.

Додатково для жителів Північної Америки та Канади Майкрософт спільно з EXG Pro пропонує спеціальну підставку Cable Guys Deadpool Controller Holder. Її отримають перші 1000 покупців контролера Xbox Elite Wireless Controller Series 2 у фірмовому магазині Майкрософт.

До речі, нещодавно вийшов новий короткий трейлер фільму «Дедпул і Росомаха» під назвою «Кожен» (Everyone). Він розкриває розмаїття альтернативних версій Дедпула з паралельних світів. Окрім героїв Раяна Рейнольдса та Г’ю Джекмана, глядачі зможуть побачити Ледіпул (Ванду Вілсон), Догпула та Ковбоя Дедпула (відомого в коміксах як Дедпул Кід). Схоже, це ще не всі сюрпризи, які підготували творці фільму для шанувальників балакучого найманця.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

Джерело: Neowin

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Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.