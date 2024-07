Дедпул захопив Xbox: Microsoft випустила геймпад з «ідеальними сідницями»

Компанія Майкрософт представила нову модель геймпада, натхненну популярним супергероєм Дедпулом. Новий контролер Xbox Cheeky Controller виділяється незвичайним дизайном задньої частини, яка імітує «ідеально округлі сідниці» Дедпула.

Цей унікальний гаджет створили в межах рекламної кампанії майбутнього фільму «Дедпул і Росомаха». Майкрософт запевняє, що контролер «втілює сталеві сідниці Дедпула у своєму міцному (але напрочуд зручному) захваті». Дизайн пристрою повністю відтворює червоно-чорний тактичний костюм супергероя, включно з характерними візерунками та ременями.

Функціонально новий контролер не відрізняється від стандартних моделей, попри додаткову вагу. Проте залишається незрозумілим, як відкриватиметься батарейний відсік на задній панелі.

