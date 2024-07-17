Новий трейлер «Дедпул і Росомаха» — більше Ледіпул та інших альтернатив Вейда Вілсона

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Новий короткий трейлер фільму «Дедпул і Росомаха» дає можливість краще роздивитися Ледіпул та інших дедпулів з паралельних світів.

Трейлер називається «Кожен» / Everyone — це прямий натяк на альтернативних дедпулів, відомих за коміксами. Окрім парочки героїв Раяна Рейнольдса і Г’ю Джекмана та Ледіпул (яку звуть Ванда Вілсон) можна побачити Догпула та Ковбоя Дедпула (відомого в коміксах як Дедпул Кід). І схоже це не всі.

Також можна побачити уривок з лиходійкою на ім’я Кассандра Нова, яку втілить Емма Коррін. А от Тейлор Свіфт, камео якої пророкували у «Дедпул і Росомаха», не буде у фільмі за новими даними.

Ось як описує фільм один з керівників Marve Кевін Файгі:

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«Я думаю, що з трейлера та престуру люди можуть зрозуміти, що так, це рейтинг R, так, у ньому є трохи мови та крові, але фільм неймовірно емоційний. Я продовжую називати це найкориснішим фільмом із рейтингом R, який будь-хто міг побачити. Це справді свято дружби та сім’ї. Я не хочу перебільшувати, але попри всю непристойність із рейтингом R, яка привертає увагу, коли люди побачать фільм, він буде про те, наскільки він щирий — на мою думку, набагато більше, ніж перші два фільми про Дедпула».

Всіх нових дедпулів, лиходіїв, камео персонажів Marvel та, можливо, когось з реального світу можна буде побачити у кінотеатрах України 25 липня, коли до них завітає «Дедпул і Росомаха». Нова інформація підтверджує, що фільм триватиме 127 хвилин (2 години 7 хвилин).

Джерела: IGN, Deadline, GamesRadar

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