Depositphotos тепер з ШІ: фотобанк запускає власний генератор ліцензованих зображень

Інструмент створює ексклюзивний, етичний і що головне — ліцензований контент, який надалі можна використовувати безпроблемно.

Контент Depositphotos, згенерований ШІ, так само матиме стандартну ліцензію на цифрове та друковане використання зображень на різних платформах — у рекламі, UI/UX дизайні, сайтах чи друкованих виданнях тощо. Що також важливо — його не додаватимуть до загальної бібліотеки стокових зображень, тож контент від ШІ буде ексклюзивним.

Повідомляється, що ШІ не використовуватиме елементи, захищені авторським правом, та генеруватиме зображення високої якості (усі у результаті матимуть роздільну здатність 2048×2048 пікселів). Також інструмент надає змогу створювати зображення «просунутого рівня» — достатньо ввести детальний опис, щоб отримати чотири унікальні зображення на вибір.

«У співпраці з Bria.ai ми розробили інструмент, який відрізняється своєю інноваційністю, безпекою, етичністю та зручним інтерфейсом. Він втілює наше бачення контенту майбутнього та розроблений під сучасні вимоги та бізнес-завдання. Інструмент дозволяє розкрити творчий потенціал: креатори, які не знаходять потрібне зображення в стоковій бібліотеці, можуть просто створити його». Аліна Волчек, General Manager, Depositphotos.

Наразі ШІ-інструмент Depositphotos доступний клієнтам з активними планами, однак згодом компанія планує надати доступ усім користувачам.

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