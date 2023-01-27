Shutterstock запускає генерацію зображень для платних користувачів: ШІ навчається на базі сервісу, оригінальні автори отримають винагороду

Хостинг зображень Shutterstock ступив на шлях продажу та ліцензування творів мистецтва, створених за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання. Компанія заявляє, що новий сервіс слідує етичному підходу до контенту на основі ШІ – творцям сплачують винагороду. Сервіс надає клієнту негайний результат.

Доки суперечки про контент, що створений ШІ, все ще вирують в інтернеті та в судах, Shutterstock рухається вперед: гігант стокової фотографії щойно відкрив свою платформу для створення зображень за допомогою ШІ – можливість доступна платним клієнтам. Згенеровані твори можуть використовуватися у професійних проєктах та не порушують прав оригінальних творців.

Доступний у бета-версії як частина платформи Creative Flow, штучний інтелект Shutterstock є результатом стратегічного партнерства з Open AI. Навчання ШІ було виконано заздалегідь на основі стокових матеріалів Shutterstock.

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Тепер клієнтам не потрібно бути експертами в галузі дизайну або мати доступ до цілих творчих команд для створення виняткових творів, заявив генеральний директор Shutterstock Пол Хеннессі. Нові інструменти штучного інтелекту «збудовані на етичному підході та на бібліотеці творів, що становлять різноманітний світ, у якому ми живемо», — зазначив Хеннессі.

Основа етичного підходу – надання винагороди художникам, котрі зробили свій внесок (хоч і не з власної волі) у навчання ШІ та створення на його основі нових творів.

За даними самої компанії, Shutterstock AI відрізняється від інших платформ генерації простотою використання. Стверджується, що вона створюватиме високоякісні зображення навіть з одного слова – метод відрізняється від надання безлічі складних підказок, необхідних таким ШІ, як Stable Diffusion.

Природно, твердження Shutterstock потребують подальшої практичної перевірки. Згідно з попереднім тестуванням, Shutterstock AI надає чотири зображення, згенеровані ШІ, для кожної текстової підказки. Якість результатів є неоднозначною, а правовий статус представленої технології все ще є суперечливим.

Джерело: TechSpot