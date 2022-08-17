Держкіно реорганізовує Довженко-центр та ліквідує фонд, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно

Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. У національному кіноархіві заявили, що де-факто це означає ліквідацію фонду, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Відповідно до наказу Держкіно, всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані державній установі «Науковий центр кінематографії України». Водночас зі структури Центру має бути виокремлено Державне підприємство «Українська анімаційна студія», до якої будуть передані авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. Співробітників Центру має бути повідомлено про можливе звільнення.

У наказі про реорганізацію не згадано кіноархівну та музейну колекції Довженко-Центру, котрі є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства

Працівники інституції обурені таким рішенням Держкіно, оскільки воно не враховує пропозиції Довженко-Центру щодо подальшої діяльності та ігнорує розпорядження Кабінету Міністрів України № 91-р від 26.01.2022 щодо необхідності розробки стратегічного плану його розвитку. Натомість Держкіно вирішило розділити цілісну колекцію Довженко-Центру, що формувалась з 1960-х років між різними структурами. У Довженко-Центрі назвали це рішення величезним ударом по міжнародному іміджу української влади та зазіханням на національну пам’ять.

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«Відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає де-факто “сплячій” установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича в 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо. Ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обгрунтувало таке своє рішення, Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі до фейкової установи – величезний удар по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність. Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам’ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів» — коментуються рішення у Довженко-Центрі.

Екскерівник Довженко-центру Іван Козленко наголосив, що до ліквідації йшло давно — «відколи кіногалузь очолила креатура одного з головних “слуг” Павла Сушка — Марина Кудерчук, чиїм нав’язливим бажанням став демонтаж збудованої поколіннями попередніх фахівців кіносистеми», а очевидним план зі знищення центру став у 2020 році, коли відбулись перші обшуки. Він також згадав, що свого часу об Центр зламав зуби не один міністр — накази про його ліквідацію видавали у 2005, 2007 та 2010 роках і щоразу вони ставали чорною міткою для тих, хто їх підписував.

«Те, що Центр буде знищено, мені стало зрозуміло в 2020 році, коли у нас відбулись перші обшуки. Боротись з Лефіафаном я не мав сил, тому відступив, не подавшись на конкурс. Відтак не може не захоплювати сміливість і відчайдушність Olena Goncharouk, яка останні два роки намагалась зберегти інституцію. Як чесна і порядна людина вона, на жаль, програла. Важко сказати чим закінчиться ця ганебна історія, але однозначно – програшем України як держави: вона сильно зіпсує міжнародний імідж України в гуманітарному середовищі». Іван Козленко, екскерівник Довженко-центру

Довженко-Центр було створено в 1994 році як національну інституцію. Це найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 000 найменувань (понад 60 000 одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Колекція Довженко-Центру за значенням та обсягом дорівнює колекціям Національного художнього музею України, Музею Ханенків, Музею історії України, Бібліотеки імені Вернадського і є найбільшою у світі збіркою творів українського кіномистецтва. Це єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF).

Доповнено [17:56]: Міністерство культури та інформаційної політики відреагувало на наказ Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру — у відомстві, яке очолює сумнозвісний Олександр Ткаченко заявили, що про ліквідацію фонду у документі не йдеться.