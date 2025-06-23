«28 років по тому» побив рекорд франшизи у перші вихідні прокату — з касою у $60 млн

Кадр з фільму «28 років по тому» / Sony

Новий постапокаліптичний фільм жахів Денні Бойла перевищив прогнози експертів і побив рекорд франшизи вже у перші вихідні прокату — наразі світова каса «28 років по тому» сягнула $60 млн, де на міжнародний та «домашній» ринки прийшлось майже порівну (по $30 млн).

За даними Deadline, на закордонному ринку «28 років по тому» перевищив дебютні показники хітових «Грішників» (+76%) та «Носферату», а у загалі оформив найкраще відкриття для франшизи й серед усіх проєктів Денні Бойла.

Дія «28 років по тому», який зняли здебільшого на iPhone 15, розгортається майже через 30 років після того, як вірус люті атакував світ. У центрі сюжету — родина Джеймі (Аарон Тейлор-Джонсон), Айл (Джоді Комер) та Спайка (Алфі Вільямс), які змушені лишити свій безпечний прихисток на материку, «відкривши таємниці, дива та жахи, які мутували не лише на заражених, але й на тих, хто вижив».

Початково критики оцінили фільм в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes, хоча з часом рейтинг знизився до 89% і ще нижчого глядацького 65% (останній, власне, збігається з оцінкою нашого кінооглядача Дениса Федорука — 6,5 із 10 балів).

«За авторську сміливість, максимальну напругу у деяких сценах і форму загалом стрічка заслуговує на 10 з 10. Але сюжетно як єдине ціле вона розсипається об стіну алогічності та сумнівної адекватності показаного, що здатне неабияк зіпсувати загальне враження», — з рецензії ITC.

За оцінками Variety, виробництво «28 років по тому» обійшлось у $60 млн, і, зважаючи на дебютні касові збори, він з легкістю оформить собі звання найкасовішої стрічки франшизи вже за тиждень — на цей час лідером є «28 днів по тому» 2002 року з загальними зборами в $75 млн у світовому прокаті.

В планах Sony — започаткування нової зомбі-трилогії, яка продовжиться фільмом «Храм кісток» з прем’єрою у 2026 році й стрічкою без назви, на яку поки не виділили гроші. Саме в них очікуємо на повернення Кілліана Мерфі — нагадаємо, що початково актора помилково розгледіли в одному із зомбі в першому трейлері «28 років по тому», хоча персонажа, як виявилось згодом, зіграв британський артдилер та фотомодель Ангус Нілл.

З цікавого по інших касових зборах: мультфільм «Еліо» мав найгірший дебют в історії Pixar зі світовою касою у $56 млн, а «Як приборкати дракона» все ще утримує золото в прокаті з понад пів мільярда доларів заробітку.

Наступного тижня очікуємо на прем’єру науково-фантастичного фільму «М3ГАН 2.0», де одну з головних ролей взяла на себе українка Іванна Сахно, а також стрічку про перегони «Формула-1» з Бредом Піттом.