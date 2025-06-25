Новини Кіно 25.06.2025 о 15:29 comment views icon

Педро Паскаль ходив робити «домашку з Месників» у будинок Роберта Дауні-молодшого

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Катерина Даньшина

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Педро Паскаль ходив робити «домашку з Месників» у будинок Роберта Дауні-молодшого
Педро Паскаль і Роберт Дауні-молодший / Marvel, Depositphotos

Marvel запровадила «дні домашнього завдання» для акторського складу «Месники: Судний день», які проходили безпосередньо в будинку колишньої Залізної людини, а нині лиходія Доктора Дума Роберта Дауні-молодшого.

Про це в інтерв’ю Vanity Fair розповів Педро Паскаль, який долучився до MCU як Містер Фантастик / Рід Річардс — початково у фільмі «Фантастична четвірка», а згодом і в нових «Месниках». Щоправда, актор не розкрив, хто саме був присутнім на «домашках», і що там викладав Дауні, відповідаючи на всі запитання лише однією фразою: «Дуже гарне запитання».

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Кадр з фільму «Фантастична четвірка» / Marvel

Єдине, що Паскаль визначив колегу як дуже гостинного господаря.

 «Він настільки щедрий і гостинний, що відчуваєш страх, голод, а іноді й неоднозначні почуття», — каже актор.

Зірка Педро Паскаля, попередньо відомого за нетривалою роллю в «Грі престолів» та головною в кримінальній драмі «Нарко», засяяла ще яскравіше в останні роки — з виходом екранізації The Last of Us і серіалу «Мандалорець». Тепер студії, здається, вишиковуються в чергу, аби залучити актора на головні ролі: торік він з’являвся у «Гладіаторі 2», а вже цьогоріч стане одним із головних персонажів Marvel, поряд з появою в «Еддінгтоні» та «Матеріалістами»

Водночас вибір Паскаля на роль Ріда Річардса прийшлась до вподоби не всім. Актор про це знає, і тісна робота з Дауні для нього — один зі способів довести глядачу протилежне.

«Він занадто старий. Він не той. Йому потрібно поголитися», — згадує актор коментарі фанів.

Власне і сам Дауні на всю поринув у свою нову роль. Раніше режисер «Месників» Джо Руссо заявляв, що актор писав передісторію персонажа і вигадував ідеї для костюмів.

Брати Руссо відмовлялися знімати «Месники: Таємні війни» з Робертом Дауні-молодшим, доки не знайшли цікаву ідею
Кевін Файгі, брати Руссо та Роберт Дауні-молодший у костюмі Доктора Дума / Marvel

Marvel запланувала одразу дві нові стрічки про Месників й, окрім «Судного дня», випустить пряме продовження під назвою «Таємні війни» — обидві зрежисують брати Руссо («Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Завершення») за сценаріями ветерана MCU Стівена Макфілі. Перша дебютує 18 грудня 2026 року, а друга — 17 грудня 2027 року. Тим часом «Фантастична четвірка» стартує в кінотеатрах 25 липня.

«Судний день» залучив гігантський і зірковий акторський склад — з 30+ персонажів, яких представив на 5-годинній презентації. Окрім Дауні та Паскаля, очікується поява решти складу Фантастичної четвірки, Громовержців, Тома Гіддлстона у ролі Локі, Капітана Америки Ентоні Макі та декого з людей Ікс.

Раніше в мережі з’явилися перші кадри зі знімань, які дещо натякнули на сюжет: розкрили такі місця дій як Латверія (засніжена батьківщина Дума) і Мадріпур, який свідчить про повернення антагоністки серіалу «Сокіл і Зимовий солдат».

Marvel відмовила сценаристу першого «Блейда» у роботі над перезапуском, бо фільм був «у гарному стані» — і скасувала реліз

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