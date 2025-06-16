Сімейні хіти: «Як приборкати дракона» зібрав $200 млн у перший вікенд, «Ліло і Стіч» наближається до мільярда

«Як приборкати дракона» (Universal та DreamWorks Animation) та «Ліло і Стіч» (Disney)

Два рімейки — «Як приборкати дракона» (Universal та DreamWorks Animation) та «Ліло і Стіч» (Disney) — зібрали понад 1 млрд у світовому прокаті. І саме «Ліло і Стіч» знищує дебюти інших гучних прем’єр.

«Як приборкати дракона» у своєму дебюті зібрав понад $197,8 млн, тоді як «Ліло і Стіч» після чотирьох тижнів прокату перевищив $858 млн у всьому світі. Крім того, раніше рімейк від Disney обігнав спін-офф «Джона Віка» та Тома Круза з фільмом «Місія неможлива 8». Комедійна пригода принесла $491 млн за кордоном та $858 млн у всьому світі. Якщо поточні темпи збережуться, то «Ліло і Стіч» готується стати першим релізом року, що зібрав мільярд доларів.

Зате саме «Як приборкати дракона» посів перше місце у міжнародному прокаті, зібравши $114 млн (і решту «вдома»). Рімейк продемонстував відмінні результати на міжнародній арені. Запуск фільму був дуже успішним порівняно з іншими відомими сімейними фільмами, що нещодавно виходили. На старті він показав кращі результати, ніж, наприклад, «Аладін» та «Книга джунглів», а також перевершив «Як приборкати дракона 3», «Джуманджі: Поклик джунглів», «Їжака Соніка 3» та «Русалоньку» на низці ринків.

Ще однією важливою подією у прокаті стала стрічка «Місія нездійсненна: Фінальна розплата», яка перетнула позначку в $500 млн у всьому світі. Проте варто зазначити, що Paramount витратила приблизно $400 млн на виробництво, а власники кінотеатрів залишають собі близько половини продажів квитків. Тому «Фінальна розплата» навряд чи вийде в «плюс».

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Джерело: Variety / DeadLine