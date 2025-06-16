Новини Кіно 16.06.2025 о 14:30 comment views icon

Сімейні хіти: «Як приборкати дракона» зібрав $200 млн у перший вікенд, «Ліло і Стіч» наближається до мільярда

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Сімейні хіти: «Як приборкати дракона» зібрав $200 млн у перший вікенд, «Ліло і Стіч» наближається до мільярда
«Як приборкати дракона» (Universal та DreamWorks Animation) та «Ліло і Стіч» (Disney)

Два рімейки — «Як приборкати дракона» (Universal та DreamWorks Animation) та «Ліло і Стіч» (Disney) — зібрали понад 1 млрд у світовому прокаті. І саме «Ліло і Стіч» знищує дебюти інших гучних прем’єр.

«Як приборкати дракона» у своєму дебюті зібрав понад $197,8 млн, тоді як «Ліло і Стіч» після чотирьох тижнів прокату перевищив $858 млн у всьому світі. Крім того, раніше рімейк від Disney обігнав спін-офф «Джона Віка» та Тома Круза з фільмом «Місія неможлива 8». Комедійна пригода принесла $491 млн за кордоном та $858 млн у всьому світі. Якщо поточні темпи збережуться, то «Ліло і Стіч» готується стати першим релізом року, що зібрав мільярд доларів.

Зате саме «Як приборкати дракона» посів перше місце у міжнародному прокаті, зібравши $114 млн (і решту «вдома»). Рімейк продемонстував відмінні результати на міжнародній арені. Запуск фільму був дуже успішним порівняно з іншими відомими сімейними фільмами, що нещодавно виходили. На старті він показав кращі результати, ніж, наприклад, «Аладін» та «Книга джунглів», а також перевершив «Як приборкати дракона 3», «Джуманджі: Поклик джунглів», «Їжака Соніка 3» та «Русалоньку» на низці ринків.

Ще однією важливою подією у прокаті стала стрічка «Місія нездійсненна: Фінальна розплата», яка перетнула позначку в $500 млн у всьому світі. Проте варто зазначити, що Paramount витратила приблизно $400 млн на виробництво, а власники кінотеатрів залишають собі близько половини продажів квитків. Тому «Фінальна розплата» навряд чи вийде в «плюс».

«Білосніжка» з Рейчел Зеглер очолила топ стрімінгу Disney+ після провалу в кінотеатрах

Джерело: Variety / DeadLine

Популярні новини

«Ліло і Стіч» знищив дебют «Балерини» у прокаті — спін-офф «Джона Віка» зібрав лише $25 млн вдома
«Балерина» Ани де Армас стартувала із найнижчим рейтингом у серії «Джон Вік» — 78% на Rotten Tomatoes і 62 на Metacritic
Новий «Супермен» обійшовся DC у $225 млн і має заробити втричі більше для беззбитковості

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати