Disney видалив увесь мерч серіалу «Аколіт» зі свого онлайн-магазину

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За кілька днів з моменту оголошення про скасування серіалу «Аколіт» після першого сезону фанати помітили, що з онлайн-магазину Disney зникла уся тематична сувенірна продукція.

Наразі сторінка The Acolyte у магазині Disney абсолютна порожня — раніше там пропонували придбати тематичні світшоти та футболки, а нині відображається лише повідомлення про помилку.

Дехто припускає, що такі наміри студії можуть призвести й до повного вилучення першого сезону зі стримінгу Disney Plus. Торік, до прикладу, подібна доля спіткала фантастичний серіал «Віллоу».

Скасування другого сезону для «Аколіт» викликало тренд у соцмереж під назвою #RenewTheAcolyte, також фани розповсюдили петицію про відновлення серіалу, яка нині набрала 4 500 голосів.

«Аколіт» розповідає про події, що відбувалися наприкінці Епохи Розквіту Республіки приблизно за 100 років до подій фільму «Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза» (1999). За сюжетом «колишня падаван возз’єднується зі своїм майстром-джедаєм, щоб розслідувати серію злочинів, однак сили, з якими вони стикаються, є зловіснішими, ніж вони могли очікувати».

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Попри те, що серіал «Аколіт» став найбільшим запуском Disney+ у 2024 році (із 4,8 млн переглядів за день) глядачам творіння Леслі Гедланд не надто сподобалося — принаймні, якщо зважати на оцінки Rotten Tomatoes, де в серіалу катастрофічні 18% від глядачів.

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