«Аколіт» від Disney+ скасовано – серіал не зібрав очікуваних переглядів

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Незважаючи на те, що серіал «Аколіт» від Disney+ представив деяких дуже переконливих нових персонажів і історію до канону «Зоряних воєн», його історія про темну сторону Сили не продовжуватиметься у другому сезоні.

Перший сезон серіалу «Аколіт» вийшов досить неоднозначним. Він дебютував з 88% на Rotten Tomatoes і його називали найцікавішим проєктом Star Wars з часів «Останніх джедаїв». Однак глядацький рейтинг проєкту на IMDb був досить низьким, а оглядачі не скупилися на критику.

Незважаючи на те, що фінал першого сезону, здавалося, налаштовує серіал на додаткові епізоди, Deadline повідомляє, що Disney+ скасував другий сезон «Аколіт». Хоча шанувальники «Зоряних воєн», незадоволені акторським складом і задумом, влаштували масовий рев’ю-бомбинг, рішення Disney+ про скасування серіалу було зумовлене менш ніж бажаною кількістю глядачів.

Ця новина з’явилася трохи більше ніж через рік після того, як генеральний директор Disney Боб Айгер заявив, що збільшення витрат на великобюджетні проєкти Marvel і Star Wars може стати важливою частиною його плану повернути компанію в більш здорове фінансове становище. І враховуючи те, наскільки дорого було створювати «Аколіт», не дивно, що він так швидко закінчується після невдалого старту.

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Джерело: The Verge

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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