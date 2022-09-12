Дистанційна робота в Україні: вакансій поменшало, а найвищі зарплати, як і раніше, у ІТ-спеціалістів — 77 300 грн [Дослідження grc.ua]

Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua у новому дослідженні ринку праці України зафіксував спад у сегменті віддаленої роботи. Відповідно до їхнього аналізу, у вересні частка актуальних вакансій, передбачають роботу на відстані, скоротилася до 7% (рік тому цей показник знаходився на рівні 10%).

У grc.ua спад пов’язують з двома ймовірними факторами:

послаблення ковідних обмежень, які «самоусунулися» після початку війни;

зміна настроїв роботодавців, які шукають надійний варіант, тобто фахівця, який у воєнний час знаходиться на одному місці, а не часто зайнятий переїздами, жертвуючи якістю роботи.

Регіони, де найбільше вакансій віддаленої роботи

Лідером рейтингу активності лишається столиця — на Київ припадає 60% усіх актуальних вакансій віддаленої роботи. Другу сходинку з великим розривом займає інший порівняно безпечний регіон — Львівська область (11%). Трійку лідерів замикає Дніпропетровська область (6%) — ринок праці цього регіону утримує перші позиції у багатьох рейтингах, попри близькість до активних бойових дій. Четверту-п’яту сходинку з однаковим показником 4% поділяють Харківська та Одеська області. До війни у цьому рейтингу була Донецька область, але зараз ринок праці там переживає не найкращі часи.

Кого найчастіше шукають роботодавці у віддаленому форматі

Найбільша потреба наразі — і тут немає жодних несподіванок — в ІТ-спеціалістах: на сферу «IT, інтернет, телекомунікації» зараз припадає 37% вакансій. Частка вакансій на віддалений формат роботи фахівців з продажів приблизно удвічі менше — 18%. Третю сходинку рейтингу найпопулярніших вакансій віддаленої роботи займає категорія «маркетинг, реклама, PR» — 13%.

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Цікавий факт — адміністративному персоналу у 6% випадків дозволяють працювати віддалено, а представникам вищого менеджменту — у 2%.

Найчастіше у роботодавців немає жорстких вимог щодо досвіду — у 16% вакансій не потребують навіть мінімального досвіду. Лідером є проміжок від 1 до 3 років — 62%. Досвід від 3 до 6 років вимагають 21% роботодавців, а понад 6 років потрібен лише 1% компаній. Якщо порівнювати показники з довоєнним періодом, то чітко проглядається тенденція — працедавці стали рідше звертати увагу на пошукачів без досвіду для позицій з віддаленим форматом роботи: наприклад, навесні 2021 року таких вакансій було 30-40%.

Хто на ремоуті заробляє найбільше

Тут знову ж таки немає чому дивуватися: найбільше заробляють «айтівці» — 77 300 грн. Рівень зарплат ІТ-спеціалістів майже вдвічі вищий, ніж у представників категорії «вищий менеджмент» (40 000 грн). В першу трійку найбільш високооплачуваних спеціалістів також входить маркетинг, реклама, PR — 26 800 грн.

Яку віддалену роботу шукають спеціалісти

Зараз працівники більш схильні до віддаленої роботи, аніж роботодавці — у відсотковому співвідношенні на таку модель припадає значно більше резюме, ніж вакансій (28% проти 9%). Попри те, що роботодавці рідко шукають дуже досвідчених пошукачів для віддаленої роботи, більшість резюме саме від таких працівників: досвід понад 6 років мають 61% кандидатів. Не мають досвіду лише 13% спеціалістів. Досвід від 1 до 3 років мають 10% фахівців, від 3 до 6 років — 16%.

Статеві ознаки мають незначний вплив: серед пошукачів віддаленої роботи 55% є чоловіками, а решта 45% — жінками. Найбільш активна вікова група — від 18 до 30 років (37% вакансій).

Очікувано, з віком активність до віддаленої роботи знижується, а прихильність до класичного варіанту працевлаштування зростає. На вікову групу 50-60 років припадає всього 7% резюме. Щодо найбільш популярних професій: тут у пошукачів повна гармонія з працедавцями, адже найбільше резюме з бажаним віддаленим форматом роботи від програмістів та розробників — 9%. Щоправда, у менеджерів з продажу та менеджерів по роботі з клієнтами показник такий самий. На третій позиції з 6% розташувалися дизайнери та художники.

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Водночас аналітики Freelancehunt у нещодавньому дослідженні зафіксували зростання попиту на послуги фрилансерів в Україні за літо на 30% та спрогнозували справжнісінький «осінній бум», оскільки все більше підприємців повністю відновлюють діяльність та адаптують бізнес до нових реалій.