«Яке прикре самогубство»: планета-гігант провокує вибухи на зірці, які її знищують

Danielle Futselaar

Астрономи виявили незвичайну екзопланету типу гарячий Юпітер, яка обертається настільки близько до материнської зірки, що це провокує спалахи плазми на поверхні світила.

Зірці HIP 67522, яка трохи більша і холодніша за наше Сонце, усього 17 млн років. Навколо неї обертаються дві планети, найближча з яких HIP 67522 b здійснює повний оберт за 7 діб.

Настільки близьке розташування HIP 67522 b збуджує магнітне поле зірки і провокує спалахи плазми. Рівень радіації, який спрямовується у бік планети від зірки, руйнує тонку атмосферу HIP 67522 b і змушує стрімко втрачати масу. Наразі розміри планети майже такі як і в Юпітера, однак за підрахунками науковців, вже за 100 млн років HIP 67522 b зменшиться до розмірів Нептуна.

Команда астрономів за допомогою телескопа TESS провела огляд зірок, близькість планет до яких може збуджувати магнітні поля і провокувати спалахи. Зрозумівши, що таким кандидатом є зірка HIP 67522, вони вивчили її за допомогою телескопа Cheops.

«З Cheops ми побачили більше спалахів, довівши загальну кількість до 15, майже всі з яких були в нашому напрямку, коли планета проходила перед зіркою, якщо дивитися із Землі», — зазначає автор дослідження Катерина Ілін із Нідерландського інституту радіоастрономії.

Найважливішим доказом було те, що спалахи відбувалися, коли планета проходила перед зіркою. Це передбачало, що планета збирає енергію в міру свого обертання і використовує її, щоб збуджувати лінії магнітного поля зірки, провокуючи спалахи. Для подальшого вивчення цього унікального явища вчені планують провести додаткові дослідження за допомогою телескопів TESS, Cheops та інших.

«У мене мільйон питань, тому що це зовсім нове явище і деталі поки що не зрозумілі. Є дві речі, які, на мою думку, зараз найважливіше зробити. Перше — це простежити за різними довжинами хвиль, щоб з’ясувати, яка енергія виділяється в цих спалахах — наприклад, ультрафіолет та рентгенівські промені — особливо погані новини для екзопланети. Друге завдання – знайти та вивчити інші схожі системи зірка-планета; перейшовши від одного випадку до групи з 10–100 систем, астрономам-теоретикам буде з чим працювати», — додає Катерина Ілін.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: LiveScience