DJI уверяла в шифровании сигналов AeroScope для дронов, но теперь признала, что это не так

В марте вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявлял, что DJI помогает россии убивать украинцев. В системе слежения за дронами DJI AeroScope обнаружили уязвимость, которая позволяла узнавать точное местоположение украинских операторов, что позволяло направлять на них огонь артиллерии.

Затем DJI объявила о прекращении всех поставок продукции и всей послепродажной поддержки как для россии, так и для Украины.

The Verge попыталось разобраться, что на самом деле представляет собой эта функция и что DJI делает для предотвращения гибели людей. Но хакер Кевин Финистерре определил, что информация DJI не была правдива относительно шифрования сигнала.

Журналисты, когда проводили расследование, запрашивали официальную информацию у DJI, и представитель компании Адам Лисберг вместе с экспертом по криминалистике дронов Дэвид Ковар уверяли, что сигналы шифруются. И когда хакер обнаружил, что это не так, The Verge снова обратилось к DJI. И только месяц спустя компания признала, что это неправда.

Long story short it means that @adamlisberg needs to provide an updated comment to @StarFire2258 stating that his engineering staff misspoke & that @DJIFlySafe @DJIEnterprise @djiglobal @djisupport #AeroScope #DroneID #RemoteID packets are NOT *encrypted*. https://t.co/7y9xodwIoh pic.twitter.com/FJn1a2QZyV

— KF (@d0tslash) April 19, 2022