DJI уверяла в шифровании сигналов AeroScope для дронов, но теперь признала, что это не так

В марте вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявлял, что DJI помогает россии убивать украинцев. В системе слежения за дронами DJI AeroScope обнаружили уязвимость, которая позволяла узнавать точное местоположение украинских операторов, что позволяло направлять на них огонь артиллерии.

Затем DJI объявила о прекращении всех поставок продукции и всей послепродажной поддержки как для россии, так и для Украины.

The Verge попыталось разобраться, что на самом деле представляет собой эта функция и что DJI делает для предотвращения гибели людей. Но хакер Кевин Финистерре определил, что информация DJI не была правдива относительно шифрования сигнала.

Журналисты, когда проводили расследование, запрашивали официальную информацию у DJI, и представитель компании Адам Лисберг вместе с экспертом по криминалистике дронов Дэвид Ковар уверяли, что сигналы шифруются. И когда хакер обнаружил, что это не так, The Verge снова обратилось к DJI. И только месяц спустя компания признала, что это неправда.

Лисберг из DJI признал, что не исследовал этот вопрос, а лишь обращался в китайский офис, где его заверили в шифровании. И лишь вмешательство старших менеджеров позволило поставить точку в этом вопросе.

The Verge добавляет, что отсутствие шифрования неудивительно: DJI создавала Drone ID (теперь так называется AeroScope) как технологию для использования другими производителями дронов. Правительства, в том числе и США, планировали обязать к 2023 году передавать физическое местоположение операторов дронов.

Сейчас нет никаких обновлений для AeroScope, что до сих пор может говорить о возможном отслеживании операторов. DJI может отозвать сертификат AeroScope, чтобы отключить функцию, но это повлияет только на стационарные устройства, подключенные к собственным серверам AWS. Но Финистерре еще в 2017 году заявлял, что у DJI есть программы Sentinel и Supervisor, которые занимаются сбором данных о пользователях. Компания это отрицала, заявляя, что теоретически может делать целевую рекламу при помощи отслеживания.

Финистерре также указал, что у DJI был способ отключать сигналы AeroScope удаленно. Похоже, что все еще существует способ отправки команд дрону, чтобы скрыть координаты пилота.

Две крупнейшие нидерландские интернет-площадки – MediaMarkt и bol.com – приостановили продажу дронов китайского бренда DJI из-за подозрений в помощи россии.