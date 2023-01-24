Для гри Red Dead Redemption 2 з’явилась неофіційна українська локалізація

Група українських ентузіастів розпочала роботи над українською локалізацією гри Red Dead Redemption 2. На жаль, це неофіційний проєкт з перекладу. Тому локалізація не буде додана в гру розробником, а для того, щоб бачити рідну мову під час мандрівок Диким Заходом, доведеться встановлювати та налаштовувати переклад самотужки.

Наразі автори вже переклали деякі елементи інтерфейсу, головне меню та меню паузи, перший сюжетний розділ та підказки до завдань першого розділу, а також назви деяких предметів. Попри те, що попереду ще багато роботи, автори вже пропонують можливість встановити та оцінити український переклад Red Dead Redemption 2. Для цього знадобиться додатково встановити інструменти Lenny’s Mod Loader та Mod Activator. Докладна інструкція в встановлення української локалізації, а також всі необхідні файли доступні за наступною адресою.

При виявленні помилок про це можна повідомити авторів перекладу, звернувшись за наступною адресою.