Новини Ігри 20.06.2023 о 16:00

«Для сезонних подій Diablo IV знадобиться новий персонаж» – продюсер гри Род Фергюссон

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Улюблене заняття шанувальників ігор Diablo – прокачування персонажа. На досягнення високих рівнів, розвиток та посилення гілок умінь витрачають сотні ігрових годин. Не можна точно сказати, гравці прокачуються заради геймплею або геймплей існує заради прокачування. Попри автолевел в Diablo IV, вдосконалення ігрового alter ego допомагає успішніше справлятися з труднощами. Але забудьте про це, якщо ви вирішили взяти участь у сезонних подіях – прокачаний герой вам не допоможе.

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У Twitter ігровий оглядач Forbes Пол Тессі запитав, чи може він використати героїв для батлпаса.

Головний продюсер франшизи Diablo Род Фергюссон відповів негативно:

«Щоб брати участь у сезонній пригоді, лінії квестів, механіках та бойовій перепустці вам знадобиться створити нового персонажа. Проходження кампанії з сезонним персонажем також сприяє прогресу в сезонній пригоді та батлпасі».

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Іншими словами, для сезонних івентів потрібно буде створити нового героя, але він зможе взяти участь у звичайній кампанії. Гравці знайдуть спосіб цим скористатися, але про прокачування для підготовки до сезону можна забути. Дискусійне питання, чи така практика є виправданою та чи можна цього уникнути, але для частини гравців необхідність створення нового персонажа для ігрової події – неприємна новина.

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