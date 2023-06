«Для сезонних подій Diablo IV знадобиться новий персонаж» – продюсер гри Род Фергюссон

Улюблене заняття шанувальників ігор Diablo – прокачування персонажа. На досягнення високих рівнів, розвиток та посилення гілок умінь витрачають сотні ігрових годин. Не можна точно сказати, гравці прокачуються заради геймплею або геймплей існує заради прокачування. Попри автолевел в Diablo IV, вдосконалення ігрового alter ego допомагає успішніше справлятися з труднощами. Але забудьте про це, якщо ви вирішили взяти участь у сезонних подіях – прокачаний герой вам не допоможе.

У Twitter ігровий оглядач Forbes Пол Тессі запитав, чи може він використати героїв для батлпаса.

I did not do previous gen Diablo seasons so I don’t really fully get it. If I don’t want to level season-specific characters from scratch, can I still use my “permanent” ones to progress the battle pass?

Головний продюсер франшизи Diablo Род Фергюссон відповів негативно:

Hey Paul, yes to take part in the seasonal questline, mechanics, season journey and battle pass, you will need to create a new seasonal character. Playing campaign with seasonal character (if you so desire or need to finish) will also progress the season journey and battle pass.

— Rod Fergusson (@RodFergusson) June 19, 2023