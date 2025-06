The Witcher 3 може отримати нове DLC масштабу «Кров і вино», — інсайдер

The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

The Witcher 3: Wild Hunt за понад 10 років після релізу може отримати нове сюжетне DLC, каже польський інсайдер. Якщо інформація підтвердиться, нас чекає доповнення рівня «Серця з каменю» або «Кров і вино».

Польський ютубер і коментатор ігрової індустрії Борис Несьполяк у подкасті Rock i Borys сказав, що отримав підтвердження з кількох незалежних джерел. За його словами, CD Projekt RED готує нове сюжетне DLC для The Witcher 3 у співпраці зі студією Fool’s Theory — тією самою, яка працює над рімейком першого The Witcher.

«Згідно з отриманою нами інформацією, оголошений секретний проєкт, над яким CD Projekt RED працює спільно з Fool’s Theory, є сюжетним DLC для The Witcher 3. Ці дані підтверджені кількома незалежними джерелами», — каже Несьполяк.

Несьполяк припускає, що реліз доповнення може відбутися у 2026 році. Він також окреслив можливий порядок релізів: спочатку — підтримка модів на консолях, потім DLC для The Witcher 3, надалі повноцінна історія про Цірі, а наостанок — рімейк першої частини. Але важливо тримати в голові, що CD Projekt RED нічого не коментувала. До витоків треба ставитись з обережністю, навіть якщо джерело виглядає переконливо: Несьполяк раніше вже публікував точні інсайди щодо CDPR.

Оригінальна мова відео польська, але в налаштуваннях субтитрів можна обрати автоматичний переклад українською або англійською

Не менш важливо згадати, що Fool’s Theory — це досвідчена студія, яка працювала над The Thaumaturge, Seven: The Days Long Gone та допомагала CDPR з Witcher 3. Якщо їм дійсно доручили створити нове DLC — це буде перше велике сюжетне розширення серії за понад 8 років з моменту останнього. Якою може бути структура доповнення — загадка. Чи це справді нова історія розміром із «Серця з каменю» або «Кров і вино» поки що не ясно.

Раніше CDPR вже випускала невелике доповнення з бронею та квестом на честь серіалу від Netflix. І хоча цей контент був безплатним, нове DLC, ймовірно, буде масштабнішим — принаймні про це свідчать порівняння з повноцінними платними доповненнями.

Якщо CD Projekt RED вирішить не повертатися до роботи над новим контентом для The Witcher 3, фанати все одно можуть розраховувати на нові історії — щоправда, зусиллями спільноти. Наприклад, нещодавно ITC.ua згадував про повернення системи навичок з першої гри із понад 200 новими здібностями або про відтворення DLC The Price Of Neutrality з першої гри. Інший найбільшим модерський проєкт отримав назву The Last Wish, що ставить за мету відтворити книгу Анджея Сапковського з однойменною назвою. В альфа-версії можна пройти квест, який став першою адаптацією подій, чому Геральта називають М’ясником із Блавікена. Демонстрація геймплею представлена нижче в відео від xLetalis.

На сьогодні всесвіт The Witcher продовжує процвітати. Наприклад, четвертий сезон серіалу The Witcher від Netflix вже перебуває на стадії постпродакшну — прем’єра очікується у 2025 році. А нова книга Анджея Сапковського — «Перехрестя круків» — вийде українською пізніше цього року. Також триває розробка The Witcher 4, яка нещодавно отримала технічну презентацію. Хоча вона показує не фінальний геймплей, все одно картинка та деталі сетингу виглядають переконливо.

Джерело: Wccftech / Redanian Intelligence