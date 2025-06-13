The Witcher 3 може отримати нове DLC масштабу «Кров і вино», — інсайдер

The Witcher 3: Wild Hunt за понад 10 років після релізу може отримати нове сюжетне DLC, каже польський інсайдер. Якщо інформація підтвердиться, нас чекає доповнення рівня «Серця з каменю» або «Кров і вино».
Польський ютубер і коментатор ігрової індустрії Борис Несьполяк у подкасті Rock i Borys сказав, що отримав підтвердження з кількох незалежних джерел. За його словами, CD Projekt RED готує нове сюжетне DLC для The Witcher 3 у співпраці зі студією Fool’s Theory — тією самою, яка працює над рімейком першого The Witcher.
«Згідно з отриманою нами інформацією, оголошений секретний проєкт, над яким CD Projekt RED працює спільно з Fool’s Theory, є сюжетним DLC для The Witcher 3. Ці дані підтверджені кількома незалежними джерелами», — каже Несьполяк.
Несьполяк припускає, що реліз доповнення може відбутися у 2026 році. Він також окреслив можливий порядок релізів: спочатку — підтримка модів на консолях, потім DLC для The Witcher 3, надалі повноцінна історія про Цірі, а наостанок — рімейк першої частини. Але важливо тримати в голові, що CD Projekt RED нічого не коментувала. До витоків треба ставитись з обережністю, навіть якщо джерело виглядає переконливо: Несьполяк раніше вже публікував точні інсайди щодо CDPR.
Оригінальна мова відео польська, але в налаштуваннях субтитрів можна обрати автоматичний переклад українською або англійською
Не менш важливо згадати, що Fool’s Theory — це досвідчена студія, яка працювала над The Thaumaturge, Seven: The Days Long Gone та допомагала CDPR з Witcher 3. Якщо їм дійсно доручили створити нове DLC — це буде перше велике сюжетне розширення серії за понад 8 років з моменту останнього. Якою може бути структура доповнення — загадка. Чи це справді нова історія розміром із «Серця з каменю» або «Кров і вино» поки що не ясно.
Раніше CDPR вже випускала невелике доповнення з бронею та квестом на честь серіалу від Netflix. І хоча цей контент був безплатним, нове DLC, ймовірно, буде масштабнішим — принаймні про це свідчать порівняння з повноцінними платними доповненнями.
Якщо CD Projekt RED вирішить не повертатися до роботи над новим контентом для The Witcher 3, фанати все одно можуть розраховувати на нові історії — щоправда, зусиллями спільноти. Наприклад, нещодавно ITC.ua згадував про повернення системи навичок з першої гри із понад 200 новими здібностями або про відтворення DLC The Price Of Neutrality з першої гри. Інший найбільшим модерський проєкт отримав назву The Last Wish, що ставить за мету відтворити книгу Анджея Сапковського з однойменною назвою. В альфа-версії можна пройти квест, який став першою адаптацією подій, чому Геральта називають М’ясником із Блавікена. Демонстрація геймплею представлена нижче в відео від xLetalis.
На сьогодні всесвіт The Witcher продовжує процвітати. Наприклад, четвертий сезон серіалу The Witcher від Netflix вже перебуває на стадії постпродакшну — прем’єра очікується у 2025 році. А нова книга Анджея Сапковського — «Перехрестя круків» — вийде українською пізніше цього року. Також триває розробка The Witcher 4, яка нещодавно отримала технічну презентацію. Хоча вона показує не фінальний геймплей, все одно картинка та деталі сетингу виглядають переконливо.
У файлах The Witcher 3 знайшли розширений квест Вів’єн з DLC «Кров і вино»
Джерело: Wccftech / Redanian Intelligence
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