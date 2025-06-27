Бос IO скоротив витрати на Hitman 3 уп’ятеро через один хитрий прийом. До чого тут туалети?

Hitman / IO Interactive

IO Interactive шукала можливості зменшити витрати на Hitman 3 після того, як вклала $100 млн в Hitman 2016. Рішення компанія знайшла — туалети.

Спойлер: ніхто з розробників не був змушений бігати до найближчої кав’ярні, бо їм заборонили коритуватися вбиральнями. На жаль або на щастя, ситуація більш прозаїчна: переосмислення моделі розробки після виходу Hitman: Absolution у 2012, каже генеральний директор компанії Хакан Абрак. Він згадує, що в той період команда витрачала ресурси на все підряд — навіть на такі речі, як унікальні моделі туалетів у кожному рівні. Тож довелося імпровізувати, хоча мусимо позитивно відзначити десятки дизайнерських рішень IO в попередніх іграх.

«Я поклявся ніколи більше не робити нові туалети. Пам’ятаєш, оце “просто зробіть нові туалети”, так? Ми тоді все робили заново — і це було зовсім зайве», — сказав він.

Коли студія почала роботу над Hitman 2016, вона свідомо перейшла до принципу «цеглинка до цеглинки». Усі елементи гри створювалися з думкою про повторне використання. Все, що могло знадобитися пізніше — не забули. Локації, обʼєкти, механіки почали оптимізувати під довгострокову ефективність.

І дійсно погляньте на те, скільки варіантів туалетів показувала Hitman — це лише маленька частина

Результат — суттєве зниження бюджету з кожною наступною грою. За словами Абрака, якщо умовно Hitman 2016 коштував $100 млн, Hitman 2 — $60 млн, то Hitman 3 обійшовся всього у $20 млн. І при цьому франшиза показувала нові локації, а також з найвищим рейтингом на Metacritic серед трилогії: 85, 84 і 87 балів відповідно на різних платформах. Тож «туалетний переполох» в Hitman не пройшов дарма.

Абрак вважає, що цей підхід — ключ до виживання студії на фоні загального зростання витрат у геймдеві. IO змогла залишитись незалежною після розриву з Square Enix і не потрапила під хвилю масових скорочень епохи Covid. Крім того, вони продовжують творчу діяльність.

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Наступна гра студії — 007: First Light про молодого Джеймса Бонда. Тут не обійтися без вищих витрат, але IO планує будувати її за тим самим принципом: багаторазового використання систем, інструментів і структур. І навіть тут розробники «все своє несуть з собою» — в 007 First Light очікуються динамічні місії на кшталт «невловимих цілей» Hitman.

Джерело: The Game Business