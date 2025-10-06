До 1600 км на одному заряді: акумулятори, розроблені у США, здатні збільшити автономність електромобілів

Новини Технології 06.10.2025 comment views icon

Американські розробники з 24M Technologies представили нову конструкцію акумулятора, яка дозволить збільшити запас ходу електрокарів на 50% без необхідності збільшення розмірів самої батареї.

У 24M Technologies нещодавно продемонстрували власну технологію Electrode-to-Pack (ETOP), яка дозволить виробникам акумуляторів створювати більш потужні та економічні батареї для електрокарів, літаків eVTOL та систем накопичення енергії. Платформа ETOP вперше була запущена у жовтні 2023 року. Фундаментальне вдосконалення конструкції акумулятора дозволило збільшити об’єм енергогенерувальних матеріалів з традиційних 30-60% до 80% від загального обсягу.

“Американським галузям промисловості, які сильно залежать від імпортних акумуляторів, стає все складніше конкурувати за ціною, дизайном та продуктивністю. США мають розвивати інновації в галузі акумуляторів, а не просто масштабувати виробництво, щоб скоротити відставання від іноземних конкурентів. Наш ETOP пропонує американським виробникам технологію, необхідну для того, щоб обійти азійські аналоги завдяки кращій в галузі щільності енергії, унікальній гнучкості конструкції та нижчим виробничим витратам”, — зазначає президент та гендиректор 24M Technologies Наокі Ота. 

Технологія ETOP спрямована на видалення матеріалів, що не накопичують енергію. Традиційне виробництво передбачає розміщення електродів в окремих комірках, які об’єднуються у модулі. Це збільшує вагу та об’єм через неактивні компоненти. ETOP вирішує цю проблему, створюючи герметичні пари анодів та катодів, які встановлюються безпосередньо у кінцевий  блок акумулятора, позбавляючи необхідності в окремих осередках та модулях.

У 24M Technologies підкреслюють, що така технологія спрощує процес виробництва. Весь процес, від герметизації електродів до їхнього укладання в масив, підключення дротів та закриття пакета, може бути інтегрований у складальну лінію на одному верстаті. 

Розробники додають, що у поєднанні з іншими передовими технологіями, як от сепаратор Impervio для забезпечення безпеки та електроліт Eternalyte для роботи в екстремальних температурах, виробники можуть постачати на ринок безпечні та економічні акумуляторні батареї із запасом ходу у понад 1 тис. км на одній зарядці. 

У рамках ще одного дослідження науковців з Массачусетського технологічного інституту (MIT) була створена інноваційна модель сполученого іонно-електронного перенесення для вдосконалення літій-іонних акумуляторів. Нова модель переосмислює фундаментальну хімічну реакцію, відому як інтеркаляція, і може прокласти шлях до створення потужних літій-іонних акумуляторів, що швидко заряджаються. 

Крім того, китайський технологічний гігант Xiaomi подав заявку на новий патент на конструкцію шаруватих електродів. Згідно з повідомленнями, нова конструкція може забезпечити запас ходу понад 1 тис. 100 км (за стандартом CLTC) та підтримувати швидку зарядку, яка збільшує запас ходу на 800 км лише за 10 хвилин.

Джерело: Interesting Engineering

