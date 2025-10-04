Новини Авто 04.10.2025 comment views icon

Tesla збільшила запас ходу Model 3 у Європі: тепер до 750 км на одному заряді

Вадим Карпусь

Tesla Model 3 / Tesla

Tesla оновила кілька версій Model 3, що продаються в Європі, збільшивши їхній запас ходу. Цього вдалося досягти після переходу на нові акумуляторні елементи LG, які виробляються в Китаї.

Однією з головних переваг електромобілів є те, що вони можуть ставати ефективнішими з розвитком акумуляторних технологій. Якщо постачальник випускає нові елементи, які відповідають вимогам виробника, їх можна інтегрувати в батарейний блок без значних змін у конструкції — адже часто формат елементів залишається тим самим. Це дозволяє швидко отримати приріст запасу ходу без серйозної модернізації всієї моделі.

Саме це сталося минулого місяця в Китаї, коли Tesla вперше встановила нові акумулятори LG Energy у Model 3. За даними китайських стандартів CLTC, оновлена версія Model 3 із максимальним запасом ходу може проїхати до 830 км. Хоча цей стандарт вважається менш вимогливим, ніж європейський WLTP.

Оскільки Model 3 для європейського ринку також виробляється на китайському заводі Tesla, тепер оновлення дісталося й європейським покупцям. На офіційному сайті компанії вже з’явилися оновлені дані:

  • Model 3 Long Range RWD тепер має запас ходу до 750 км за циклом WLTP (було до 702 км);
  • Model 3 Long Range AWD — до 660 км;
  • Model 3 Performance — до 571 км.
Tesla збільшила запас ходу Model 3 у Європі: тепер до 750 км на одному заряді
Тепер Model 3 Long Range RWD пропонує запас ходу до 750 км

Покращення стало можливим завдяки новим елементам LG 5M, що мають підвищену щільність енергії. Це дозволяє зберігати більше енергії в тому ж об’ємі акумулятора, не змінюючи геометрію батарейного пакета.

Крім технічного оновлення батареї, оновлена Model 3 отримала й фронтальну камеру в бампері, а також повернула важіль покажчика повороту, який Tesla прибрала під час редизайну 2024 року.

Джерело: electrek

