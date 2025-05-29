Новини Кіно 29.05.2025 о 17:18 comment views icon

«До біса крутий!»: Квентін Тарантіно назвав найкращий бойовик року — критики поставили йому 63% на Rotten Tomatoes

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«До біса крутий!»: Квентін Тарантіно назвав найкращий бойовик року — критики поставили йому 63% на Rotten Tomatoes
Режисер Квентін Тарантіно / Depositphotos

Вподобання Квентіна Тарантіно часто відрізняються від стандартних думок критиків, що й сталося у випадку фільму «Спустошення», який попередньо рознесли, як журналісти, так і глядачі.

«Спустошення» / Havoc — це бойовик від режисера Гарета Еванса, де зірка «Венома» Том Гарді постає у ролі детектива, який має розшукати зниклого сина політика і розплутати темну мережу змов та корупції у місті. Фільм дебютував на Netflix 25 квітня 2025 року і отримав доволі посередні відгуки: на Rotten Tomatoes в нього всього 63% від критиків і дзеркальні 36% від глядачів; рейтинг на IMDb також «середнячковий» — 5,7/10.

«До біса крутий!»: Квентін Тарантіно назвав найкращий бойовик року — критики поставили йому всього 63% на Rotten Tomatoes
Кадр з фільму «Спустошення» / Netflix

Натомість Тарантіно у коментарях до подкасту Video Archives (через World of Reel) втрутився в дискусію, щоб заспівати дифірамби «Спустошенню», як кращому бойовику року, який він щоправда згадав з помилковою англійською назвою.

«Хтось бачив фільм Chaos [насправді Havoc] від Netflix, режисером якого був хлопець, що зняв “Рейд”?» — запитав він, перш ніж прямо додати: “Це, до біса, круто!».

Читачі швидко виправили режисера до правильної назви. Але згадка від Тарантіно, це згадка від Тарантіно — і така похвала, певно, порадує будь-кого в Голлівуді, нехай із помилкою. Нагадаємо, що раніше Квентін розхвалив «Джокер 2», який провалився як в касі, так і за оцінками, а також відомий любов’ю до романтичної комедії «Щось іще» Вуді Аллена, яку більшість сприйняли як нісенітницю кінця кар’єри режисера (Тарантіно ж називає стрічку найкращою з 2000-х).

Рецензію на фільм «Спустошення» від ITC можна переглянути за посиланням, наразі бойовик все ще транслюється на Netflix.

Рецензія на фільм «Спустошення» / Havoc

Нагадаємо, що у квітні з’явилась інформація про те, що фільм «Одного разу в Голлівуді» отримає продовження з окремою історією Кліффа Бута (Бред Пітт). Тарантіно написав сценарій, однак режисуру візьме на себе Девід Фінчер.

За словами близького друга Квентіна Шона Феннесі подальші пригоди Бута відбуватимуться у 1977 році — тобто приблизно через вісім років після подій «Одного разу в Голлівуді». Що цікаво, у березні 2023 року сам Тарантіно розповідав, що дія його наступного (десятого й останнього) фільму відбуватиметься якраз у 1970-х роках — того самого, який початково мав бути присвячений відомому кінокритику.

«Переглядав п’ять разів»: Квентін Тарантіно назвав фільм, який вважає одним із найкращих режисерських дебютів в історії

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