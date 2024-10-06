Догралися: Tencent хоче викупити Ubisoft на тлі падіння акцій, невдалих продажів та затримок

Tencent та засновники Ubisoft, родина Гіллемот, розглядають викуп французького розробника ігор після втрати більш ніж половини ринкової вартості.

За даними інсайдерів, китайська технологічна компанія і Guillemot Brothers спілкувалися з консультантами для вивчення шляхів стабілізації Ubisoft та підвищення її вартості. За словами джерела, однією з обговорюваних можливостей було об’єднання.

У п’ятницю акції Ubisoft виросли на 33%. Загалом цього року акції Ubisoft впали приблизно на 40%. Ринкова капіталізація компанії складає близько $2 млрд. Згідно з останнім річним звітом компанії, Tencent володіла 9,2% чистих прав голосу в Ubisoft на кінець квітня, тоді як сім’я Гіллемот — приблизно 20,5%.

Деякі міноритарні акціонери, включно з AJ Investments, наполягали або на приватному акціонерному статусі, або на продажу Ubisoft стратегічному інвестору на тлі падіння курсу акцій. Розгляд знаходиться на ранній стадії, Tencent та Guillemot також вивчають інші альтернативи.

Минулого місяця акції Ubisoft впали до найнижчого рівня за понад десять років після того, як компанія знизила свій прогноз через слабші, ніж очікувалося, продажі та затримку довгоочікуваної гри Assassin’s Creed Shadows. Протягом останніх кількох років компанія намагалася оговтатися після кризи епохи пандемії, яка призвела до затримок та скасування ігор.

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Кілька приватних інвестиційних компаній, включаючи Blackstone Inc. і KKR & Co., вивчали потенційні пропозиції щодо Ubisoft у 2022 році на тлі серії великих угод в індустрії відеоігор. Пізніше того ж року родина засновників уклала партнерські відносини з Tencent, яка придбала 49,9% холдингової компанії Guillemot Brothers на додаток до прямої частки акцій Ubisoft.

Аналітики розглядали таку схему як спосіб дозволити братам залишитися біля керма Ubisoft. Частка Tencent обмежена 10% без права оперативного вето. Згідно з угодою, Tencent також не могла продати свої акції Ubisoft протягом п’яти років, після чого родина Гіллемот має право першочергової відмови. Угода все ще дозволяє братам спілкуватися та працювати з ким завгодно.

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Джерело: Bloomberg