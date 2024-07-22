Ubisoft вклала у маркетинг Star Wars Outlaws більше грошей, ніж у будь-яку іншу гру (і очікує «потужного» запуску)

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Маркетинг = успіх, очевидно.

Під час останнього фінансового звіту генеральний директор Ubisoft Ів Гійємо (Yves Guillemot) повідомив, що компанія вклала найбільше коштів та зусиль у просування Star Wars Outlaws порівняно з будь-якою іншою грою за всю історію Ubisoft. Керівник наголосив на очікуванні потужного старту проєкту, зважаючи на позитивні настрої ігрової спільноти.

Гійємо зазначив: «Ми розраховуємо на сильний старт Star Wars Outlaws. Це одна з найочікуваніших ігор у галузі цього року, що відображає справді потужний позитивний настрій спільноти. Крім того, ми запускаємо найбільшу маркетингову кампанію для гри Ubisoft на сьогодні».

Однак нещодавно оприлюднене відео геймплею отримало негативні відгуки через «недопрацьований» вигляд гри. Це викликало занепокоєння, адже до виходу Star Wars Outlaws залишився лише місяць (реліз 30 серпня).

Варто зазначити, що попередні маркетингові кампанії Ubisoft також вражали своїм розмахом. Наприклад, просування Watch Dogs у 2014 році містило в собі численні трейлери, CGI та живі рекламні ролики, білборди та інші рекламні матеріали. За деякими оцінками, бюджети на маркетинг ігор серії Assassin’s Creed сягали сотень мільйонів доларів. Згідно з фінансовим звітом Ubisoft, маркетингові витрати зросли до €413,3 млн у 2024 році порівняно з €343,2 млн у 2023 році.

Ubisoft покладає великі надії на найближчі місяці. Компанія очікує не лише на успіх Star Wars Outlaws, але й на вихід Assassin’s Creed Shadows. Крім того, керівництво відзначає популярність ігор-сервісів, таких як Rainbow Six Siege та XDefiant, який перевершив очікування після запуску в травні 2024 року.

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Джерело: Insider-gaming

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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