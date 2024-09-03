Акції Ubisoft падають: Star Wars Outlaws не виправдала очікувань

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Акції французького розробника відеоігор Ubisoft продовжують падати другий день поспіль.

Сьогодні вартість цінних паперів компанії знизилася на 2,4% (в понеділок -5.1%), досягнувши найнижчого рівня з 2015 року. Від початку року акції Ubisoft втратили понад 30% вартості.

Аналітик Midcap Partners Шарль-Луї Планад пояснює таке падіння холодним прийомом гри Star Wars Outlaws, випущеної минулої п’ятниці, та низьким інтересом до безплатного шутера Xdefiant, представленого раніше.

Компанія покладає надії на успіх цієї гри та Assassin’s Creed Shadows, випуск якої заплановано на 15 листопада, щоб зміцнити своє фінансове становище після кількох років економічних викликів.

Попри загалом позитивні відгуки критиків, користувачі оцінили Star Wars Outlaws доволі низько. На агрегаторі рецензій Metacritic гра отримала переважно несприятливу оцінку користувачів — 4,9 з 10 балів.

Аналітик J.P.Morgan Деніел Кервен зазначає, що бюджет розробки Star Wars Outlaws щонайменше на 30% перевищив витрати на створення Assassin’s Creed Mirage, випущеної торік. Водночас дані стримінгової платформи Twitch свідчать, що нова гра відстає від AC Mirage за популярністю приблизно на 15%.

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Кервен знизив прогноз продажів Star Wars Outlaws на 2 мільйони копій — до 5,5 мільйонів одиниць у фінансовому році, що завершиться в березні 2025 року. Щодо Xdefiant, Планад додає, що після початкового сплеску інтересу спостерігається різке падіння переглядів на Twitch, тож ця гра, ймовірно, матиме мінімальний вплив на результати Ubisoft в найближчі квартали.

Джерело: Reuters

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