Новини Ігри 25.09.2024 о 19:19 comment views icon

Ubisoft перенесла вихід Assassin’s Creed Shadows на 2025 рік

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Ігор Панченко

Автор новин

Ubisoft перенесла вихід Assassin’s Creed Shadows на 2025 рік

Нова частина популярної серії Assassin’s Creed вийде 14 лютого 2025 року.

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Розробники повідомили про це рішення у своїх соціальних мережах. Ubisoft пояснила затримку необхідністю додаткового часу для вдосконалення гри. Компанія «прагне забезпечити найвищу якість продукту перед його випуском». Ті, хто передзамовив гру, отримають перше доповнення безплатно.

Днями Ubisoft також скасувала свою участь у виставці Tokyo Game Show 2024. Японський підрозділ компанії пояснив це рішення «різними обставинами» та попросив вибачення перед фанатами за коротке повідомлення.

«Ми скасували нашу онлайн-презентацію на Tokyo Game Show 2024, яка мала розпочатися 26 вересня о 15:00. Ми щиро перепрошуємо всіх, хто чекав на неї», — зазначили представники Ubisoft Japan у соціальній мережі X.

Ubisoft випустить Assassin’s Creed Shadows одночасно на всіх платформах, включно зі Steam, та відмовиться від сезонного абонемента.

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В Assassin’s Creed Shadows буде система будівництва баз, яка нагадує The Sims

Джерело: pcgamer

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