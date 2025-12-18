Новини Крипто 18.12.2025 comment views icon

Дональд Трамп хоче помилувати засновника Samourai Wallet на тлі зниження впливу SEC криптовалюти та зростання біткоїн-резервів сімейної компанії

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Дональд Трамп хоче помилувати засновника Samourai Wallet на тлі зниження впливу SEC криптовалюти та зростання біткоїн-резервів сімейної компанії
Depositphotos

Дональд Трамп розглядає помилування співвласника Samourai Wallet Кеонне Родрігеса, який був засуджений до п’яти років ув’язнення за криптоміксинг і відмивання коштів. Це сталося паралельно з ослабленням тиску SEC на криптоіндустрію та активним зростанням біткоїн-бізнесу, пов’язаного з родиною президента, зокрема компанії American Bitcoin.

Родрігеса та його партнера Вільяма Лонергана Гілла затримали за адміністрації Джо Байдена. Міністерство юстиції США інкримінувало їм змову з метою відмивання грошей і ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів. Samourai Wallet працював як біткоїн-гаманець із фокусом на приватність і пропонував функцію криптоміксингу, яка ускладнювала відстеження походження та призначення транзакцій. За версією обвинувачення, через сервіс пройшли мільйони доларів злочинних доходів. Суд призначив Родрігесу п’ять років позбавлення волі, Гіллу — чотири.

Дональд Трамп хоче помилувати засновника Samourai Wallet на тлі зниження впливу SEC криптовалюти та зростання біткоїн-резервів сімейної компанії
Дані: Х

Після заяви про помилування Родрігес написав, що вважав головною перешкодою саме привернення уваги Трампа, і подякував йому за втручання. Він окремо зазначав, що на момент заяви Трампа до його етапування у федеральну в’язницю FPC Morgantown залишалося чотири дні. Раніше Трамп уже помилував Росса Ульбріхта, засновника Silk Road, а також колишнього CEO Binance Чанпена Чжао, оголосивши про завершення “війни проти крипти”.

Дональд Трамп хоче помилувати засновника Samourai Wallet на тлі зниження впливу SEC криптовалюти та зростання біткоїн-резервів сімейної компанії
Дані: Х

На цьому ж тлі Комісія з цінних паперів і бірж США різко скоротила активність у криптосекторі. За даними розслідування The New York Times, із січня 2025 року SEC призупинила, закрила або відхилила близько 60% справ, пов’язаних із криптовалютними компаніями. Видання наголошує, що така частка є аномально високою саме для криптосправ — в інших сегментах регулювання цінних паперів подібного масштабу згортання проваджень не фіксувалося. Серед згорнутих або сповільнених процесів — резонансні розгляди щодо Ripple Labs і Binance. Регулятор наполягає, що рішення ухвалюються “з юридичних причин”.

Паралельно з цим бізнеси, пов’язані з сім’єю Трампа, нарощують присутність у галузі. Компанія American Bitcoin, підтримувана Дональдом Трампом-молодшим і Еріком Трампом, збільшила біткоїн-резерв до 5 098 BTC і увійшла до топ-20 найбільших корпоративних власників біткоїна. American Bitcoin є дочірньою компанією Hut 8 з мажоритарною часткою та вийшла на біржу через зворотне злиття з Gryphon Digital Mining. Після виходу на Nasdaq у вересні компанія задекларувала BTC-дохідність 96,5%, хоча її акції впали більш ніж на 75% від пікових значень і досягали мінімуму $1,57. Попри це, American Bitcoin торгується з премією до вартості своїх криптоактивів — з показником mNAV EV близько 3,7, що ставить її в один ряд із найбільшими публічними майнерами США.

Джерело: Decrypt

Популярні новини

arrow left
arrow right
Шахрайство на $300 млн: затримано іспанського крипто-гуру Альваро Ромільйо, вилучено понад $33 млн та 27 люкс-автомобілів
Tether отримала $10 млрд прибутку в останньому кварталі та планує $15 млрд до кінця року
Новий стейблкоїн USD.AI дозволяє інвесторам заробляти на оренді серверів ШІ
Помилка вартістю $105 000: у мережі біткоїна зафіксували комісію, яка у півмільйона разів перевищує звичайну
“Його не існує”: розформований департамент DOGE уряду США, раніше очолюваний Ілоном Маском
Криптоскандал у США: токен Трампа WLFI пов'язують з північнокорейськими хакерами, російськими санкційними схемами та іранською біржею
Міністерство Фінансів та ДПС України роз’яснили сплату податків на криптовалюти за допомогою умовного трейдера Юрія
Місяць арешту за репост мему про Трампа у Facebook: правоохоронець навіть не глянув на допис
Протокол Balancer атакували: виведено понад $128 млн, постраждали Ethereum та Polygon, роботу блокчейна призупинено
Дві унікальні металеві монети вартістю 1000 біткоїнів кожна активували після 13-річної “сплячки”
Майже $2,8 трлн обсягу: криптобіржі у жовтні зафіксували рекордну активність попри падіння ринку
В Дубаї жорстоко вбили засновника криптовалютного гаманця Fintopio, який називав себе “другом Павла Дурова”
"Sora Not Sorry": "Південний Парк" глузує з генераторів зображень, дипфейків та, звісно ж, з Трампа
Біткоїн впав нижче $100 000: експерти не виключають подальше зниження до $72 000
У Малайзїї на майнерів, які вкрали енергії на понад $1 млрд, полюють за допомогою дронів та тепловізорів
Чиказька біржа зупинила торгівлю деривативами через проблеми з охолодженням та спричинила збій на світових ринках
MetaMask зробив акаунти багатоканальними та готується до запуску токена
Galaxy продала біткоїнів на $9 млрд, зафіксувала понад 1 500% прибутку та переходить від майнінгу до ШІ
На Binance відбувся лістинг токену платформи BitcoinOS, яка зробить біткоїн-мережу програмованою
Невідомий трейдер атакував криптобіржу Hyperliquid: депозити та виведення коштів зупинено, майже $5 млн ліквідовано
Mastercard, Ripple та Gemini вперше інтегрують стейблкоїн в банківські карткові платежі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати