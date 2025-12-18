Дональд Трамп хоче помилувати засновника Samourai Wallet на тлі зниження впливу SEC криптовалюти та зростання біткоїн-резервів сімейної компанії

Depositphotos

Дональд Трамп розглядає помилування співвласника Samourai Wallet Кеонне Родрігеса, який був засуджений до п’яти років ув’язнення за криптоміксинг і відмивання коштів. Це сталося паралельно з ослабленням тиску SEC на криптоіндустрію та активним зростанням біткоїн-бізнесу, пов’язаного з родиною президента, зокрема компанії American Bitcoin.

Родрігеса та його партнера Вільяма Лонергана Гілла затримали за адміністрації Джо Байдена. Міністерство юстиції США інкримінувало їм змову з метою відмивання грошей і ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів. Samourai Wallet працював як біткоїн-гаманець із фокусом на приватність і пропонував функцію криптоміксингу, яка ускладнювала відстеження походження та призначення транзакцій. За версією обвинувачення, через сервіс пройшли мільйони доларів злочинних доходів. Суд призначив Родрігесу п’ять років позбавлення волі, Гіллу — чотири.

Після заяви про помилування Родрігес написав, що вважав головною перешкодою саме привернення уваги Трампа, і подякував йому за втручання. Він окремо зазначав, що на момент заяви Трампа до його етапування у федеральну в’язницю FPC Morgantown залишалося чотири дні. Раніше Трамп уже помилував Росса Ульбріхта, засновника Silk Road, а також колишнього CEO Binance Чанпена Чжао, оголосивши про завершення “війни проти крипти”.

На цьому ж тлі Комісія з цінних паперів і бірж США різко скоротила активність у криптосекторі. За даними розслідування The New York Times, із січня 2025 року SEC призупинила, закрила або відхилила близько 60% справ, пов’язаних із криптовалютними компаніями. Видання наголошує, що така частка є аномально високою саме для криптосправ — в інших сегментах регулювання цінних паперів подібного масштабу згортання проваджень не фіксувалося. Серед згорнутих або сповільнених процесів — резонансні розгляди щодо Ripple Labs і Binance. Регулятор наполягає, що рішення ухвалюються “з юридичних причин”.

Паралельно з цим бізнеси, пов’язані з сім’єю Трампа, нарощують присутність у галузі. Компанія American Bitcoin, підтримувана Дональдом Трампом-молодшим і Еріком Трампом, збільшила біткоїн-резерв до 5 098 BTC і увійшла до топ-20 найбільших корпоративних власників біткоїна. American Bitcoin є дочірньою компанією Hut 8 з мажоритарною часткою та вийшла на біржу через зворотне злиття з Gryphon Digital Mining. Після виходу на Nasdaq у вересні компанія задекларувала BTC-дохідність 96,5%, хоча її акції впали більш ніж на 75% від пікових значень і досягали мінімуму $1,57. Попри це, American Bitcoin торгується з премією до вартості своїх криптоактивів — з показником mNAV EV близько 3,7, що ставить її в один ряд із найбільшими публічними майнерами США.

Джерело: Decrypt