Новини Крипто 03.09.2025 comment views icon

Трамп і його родина розбагатіли на $6 млрд після старту торгів токеном World Liberty Financial

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Трамп і його родина розбагатіли на $6 млрд після старту торгів токеном World Liberty Financial

Президент США Дональд Трамп та члени його родини збільшили чистий капітал майже на $6 млрд вже за кілька хвилин після початку публічної торгівлі токенами їхньої платформи World Liberty Financial (WLFI). Ці токени раніше лише дозволяли власникам брати участь в управлінні криптоплатформою.

На старті WLFI торгувались трохи більше $0,30. З того часу ціна впала приблизно до $0.22. Це все ще суттєвий стрибок для WLFI, оскільки спочатку монети продавались інвесторам по $0.015, а потім по $0.05 під час другого раунду збору коштів. Загалом компанія залучила $500 млн від цих публічних продажів.

Трампи володіють 22,5 млрд токенів WLFI, що становить майже чверть від загальної пропозиції проєкту. Тепер вони оцінюються у $5,96 млрд. Токени належать суб’єкту, пов’язаному з президентом та “певними членами родини”. Особи цих членів родини не розголошуються, хоча сини Трампа — Ерік Трамп, Дональд Трамп-молодший та Беррон Трамп — всі вказані співзасновниками World Liberty.

Команда World Liberty оголосила, що 33,5 млрд токенів WLFI, зарезервованих для членів команди, наразі заблоковані та не доступні для торгівлі. Ці токени будуть розблоковані з часом згідно з графіком вестингу. Але й графік не розкрито.

Наразі в обігу знаходиться приблизно 24,7 млрд токенів WLFI з загальної пропозиції в 100 млрд. За поточними цінами повністю розбавлена оцінка токена становить понад $26 млрд.

Особисто Трамп отримав $57 млн прибутку від World Liberty Financial (дані на кінець 2024 року). На початку року родина Трампа заробила сотні мільйонів доларів від початкових продажів WLFI інвесторам.

Джерело: Decrypt

Популярні новини

arrow left
arrow right
SharpLink стала найбільшим корпоративним власником ETH у світі
Ethereum встановив рекорд: 121 млн ETH в обігу
Продажі NFT-колекції Оззі Осборна стрімко злетіли на 400%
Китайські техногіганти готові запустити юань-стейблкоїни
Токени World Liberty Financial стануть відкритими для торгівлі
Криптопозики руйнують ринок Південній Кореї, влада призупинила кредитні сервіси
Дональд Трамп закликав голову Intel Ліп-Бу Тана негайно піти у відставку
Біткоїн полетів униз: ліквідовано позицій трейдерів на $514 млн
В Естонії криптомільярдер під час спроби викрадення відкусив нападникові палець
Біткоїн пробив чергову стелю і готується прорвати рівень $125 тис.
Що станеться зі стейблкоїнами до 2030 року: три прогнози
eToro запустив цілодобову торгівлю токенізованими акціями понад 100 топових компаній США
«Хто він, до біса?»: Трамп нічого не знав про NVIDIA та хотів її розділити — Хуанг відмовив
Біткоїни, які Болгарія продала у 2018 році, зараз могли б повністю погасити її держборг
ETH оновив історичний рекорд і... полетів вниз
Ринок NFT раптово ожив і показав зростання на 182%
Рідкісне ім'я в Telegram запропонували викупити за $25 млн
У Лондоні викрали чоловіка з $9 на рахунку, бо той називав себе криптомільйонером
ETH націлився на $5 тис.: тим часом ліквідовано позицій трейдерів на $152 млн
Pantera Capital створить Solana-скарбницю вартістю $1,25 млрд
Christie’s International Real Estate запустила криптопідрозділ з торгівлі розкішною нерухомістю вартістю $1 млрд
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати