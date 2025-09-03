Трамп і його родина розбагатіли на $6 млрд після старту торгів токеном World Liberty Financial

Президент США Дональд Трамп та члени його родини збільшили чистий капітал майже на $6 млрд вже за кілька хвилин після початку публічної торгівлі токенами їхньої платформи World Liberty Financial (WLFI). Ці токени раніше лише дозволяли власникам брати участь в управлінні криптоплатформою.

На старті WLFI торгувались трохи більше $0,30. З того часу ціна впала приблизно до $0.22. Це все ще суттєвий стрибок для WLFI, оскільки спочатку монети продавались інвесторам по $0.015, а потім по $0.05 під час другого раунду збору коштів. Загалом компанія залучила $500 млн від цих публічних продажів.

Трампи володіють 22,5 млрд токенів WLFI, що становить майже чверть від загальної пропозиції проєкту. Тепер вони оцінюються у $5,96 млрд. Токени належать суб’єкту, пов’язаному з президентом та “певними членами родини”. Особи цих членів родини не розголошуються, хоча сини Трампа — Ерік Трамп, Дональд Трамп-молодший та Беррон Трамп — всі вказані співзасновниками World Liberty.

Команда World Liberty оголосила, що 33,5 млрд токенів WLFI, зарезервованих для членів команди, наразі заблоковані та не доступні для торгівлі. Ці токени будуть розблоковані з часом згідно з графіком вестингу. Але й графік не розкрито.

Наразі в обігу знаходиться приблизно 24,7 млрд токенів WLFI з загальної пропозиції в 100 млрд. За поточними цінами повністю розбавлена оцінка токена становить понад $26 млрд.

Особисто Трамп отримав $57 млн прибутку від World Liberty Financial (дані на кінець 2024 року). На початку року родина Трампа заробила сотні мільйонів доларів від початкових продажів WLFI інвесторам.

Джерело: Decrypt