«Дорослий бізнес» / Money Shot — новий трейлер документалки Netflix про історію Pornhub зачіпає звинувачення у сексуальній експлуатації

Сервіс Netflix випустив трейлер документального фільму Money Shot / «Дорослий бізнес» про Pornhub (можливо, одного з головних конкурентів за увагу глядачів). У фільмі представлені інтерв’ю з акторами та актрисами, активістами та колишніми співробітниками. Автори фільму мають намір заглибитися в багато скандалів та успіхів, які Pornhub пережив за майже 16 років свого існування.

Судячи з трейлера, у фільмі будуть розглянуті такі питання як ймовірна сексуальна експлуатація, а також звинувачення в тому, що Pornhub розміщує неузгоджений контент для дорослих. Власник Pornhub – компанія MindGeek – зіткнулася із судовим позовом через ймовірну монетизацію дитячої порнографії. У 2020 році сайт видалив усі завантажені матеріали неперевірених користувачів.

Схоже, що документальний фільм Money Shot / «Дорослий бізнес» виходить за межі Pornhub з метою дослідити інші аспекти секс-індустрії. Трейлер, наприклад, зачіпає той факт, що багато секс-працівників та порнозірок втратили свої облікові записи в соціальних мережах. Тим часом один з інтерв’юйованих припускає, що критики виступають не тільки проти порно, а й проти самої ідеї самовираження.

Фільм Money Shot / «Дорослий бізнес» вийде на Netflix 15 березня.

Джерело: engadget