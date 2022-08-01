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Дослідження: скільки отримують українські IT-розробники у геймдеві [літо 2022]

Дослідження: скільки отримують українські IT-розробники у геймдеві [літо 2022]

Ресурс GameDev DOU провів у червні 2022 року зарплатне опитування, у якому взяли участь 789 спеціалістів, що працюють у сфері геймдеву. Аналіз показав, хто працює в українській ігровій індустрії, які зарплати отримують спеціалісти та чим ця сфера відрізняється від решти українського ІТ.

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Так, у геймдеві часто працюють менш досвідчені спеціалісти (особливо QA та Game Developers). Найчастіше геймдев-спеціалісти залучені в продуктових і рідше в аутсорсингових компаніях. Медіанні зарплати з багатьох спеціалізацій відрізняються: у тестувальників у геймдеві вони помітно нижчі, ніж в ІТ загалом, у HR та маркетологів — вищі, а у решти спеціалістів — приблизно на тому ж рівні.

Дослідження: скільки отримують українські IT-розробники у геймдеві [літо 2022]

Найчастіше в нашому опитуванні брали участь розробники/Software Engineers (20%), QA (18%), Designers та Game Developers (по 17%). Серед геймдев-спеціалістів, як і загалом в ІТ, чоловіки становлять більшість. Жінок серед опитаних 26% (загалом в українському ІТ їх 23%). Дещо нижча, ніж загалом в ІТ, частка жінок у HR (79% у геймдеві проти 90% загалом), серед дизайнерів (36% проти 46%) та тестувальників (23% проти 34%).

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Медіанний вік спеціалістів в ігровій індустрії становить 28 років (загалом в українському ІТ — 29). Помітно відрізняється вік QA-спеціалістів: 28 років у геймдеві проти 30 років в ІТ загалом. Серед опитаних дещо вища частка мідлів (41% проти 35% загалом в ІТ) та дещо нижча частка сеньйорів (18% проти 26%).

41% геймдев-спеціалістів працюють за своєю спеціалізацією менше як три роки (в ІТ загалом таких трохи менше — 35%), і 23% — понад п’ять років (загалом в ІТ таких 29%). Найменш досвідчені спеціалісти в геймдеві — QA (55% у професії два роки чи менше), РМ (45%) та Game developers (15% менше як рік). Найдосвідченіші — розробники: 40% працюють за своєю спеціалізацією більше як п’ять років (загалом серед розробників цей показник 33%).

53% геймдев-спеціалістів за свою кар’єру працювали в 1–2 ІТ-компаніях (це середній показник і для ІТ загалом). Найменше досвіду роботи у різних компаніях у тестувальників (44% працювали тільки в одній компанії) та маркетологів (42%). Найбільше компаній змінили розробники: 61% з них були в трьох і більше компаніях.

Дослідження: скільки отримують українські IT-розробники у геймдеві [літо 2022]

Більшість спеціалістів у геймдеві працюють у продуктових компаніях (62%, загалом в ІТ — 35%) та дещо рідше — в аутсорсингових (27% проти 44% загалом в ІТ). Найчастіше це компанії середнього розміру (56% — від 50 до 1000 співробітників проти 44% загалом у ринку). Рідше — дуже великі компанії на 1000 співробітників чи більше (19% проти 29% загалом в ІТ) або невеликі компанії на 10–50 спеціалістів (18%, як і загалом на ринку).

Найчастіше геймдеві-фахівці оформлені як ФОПи (79%), хоча ця частка нижча, ніж загалом в ІТ (87%). В ігровій індустрії частіше оформлюють працівників згідно КЗпП (13% проти 6% загалом в ІТ), особливо в продуктових компаніях (20% спеціалістів у них оформлені як штатні працівники). Аутсорсингові та аутстафінгові компанії найчастіше працюють з ФОПами (90%). Стартапи та невеликі компанії (до 50 людей) нерідко взагалі ніяк не оформлюють співпрацю зі спеціалістами.

Понад 80% технічних спеціалістів у геймдеві (розробників, тестувальників, Game developers) оформлені як ФОПи. В штат частіше беруть нетехнічних співробітників: маркетологів (38% в оформлені офіційно), аналітиків (19%), HR (17%), дизайнерів та РМ (по 16%).

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Медіанні зарплати розробників у геймдейві дещо нижчі за зарплати розробників загалом: у червні 2022 року це було $3293 (загалом по ринку — $3400). Різниця пояснюється нижчими зарплатами розробників рівня Team / Tech Lead: $4750 в геймдеві проти $5200 загалом в галузі. Водночас частка розробників Team / Tech Lead у геймдеві дещо вища, ніж в інших сферах: 17% проти 13%. Можливо, розробники в ігровій індустрії швидше просуваються кар’єрними сходами, що однак не підкріплюється зростанням зарплати.

Різниця в зарплатах інших тайтлів у геймдеві та ІТ загалом не настільки значна: джуни $900 (-$50 до ІТ загалом), мідли $2500 (-$100), сеньйори $4825 (+$125). Те саме стосується мов. Медіанна зарплата тих, для кого основна мова C# / .NET, становить $3500 (загалом на ринку $3400), C++ — $3200 (загалом $3300), JavaScript — $3000 (як і загалом для всіх розробників). Значна різниця в медіанних зарплатах помітна лише для людей, які переважно використовують TypeScript: $3200 у геймдейві проти $3500 загалом.

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Як і загалом в ІТ, у геймдейві вищі зарплати у спеціалістів з Back-end розробки ($4000, +$300 до рівня ринку загалом) та мобільної розробки ($3600, як і в ІТ загалом). Дещо нижчі медіанні зарплати Front-еnd ($3150, +$150 до загальноринкового рівня), Full Stack ($2850, -$450). 64% опитаних Full Stack розробників є мідлами та лише 16% — сеньйорами, що може пояснювати велику різницю в зарплатах (загалом серед Full Stack розробників 35% мідлів та 32% сеньйорів).

Повна версія дослідження української ігрової індустрії доступна за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA


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