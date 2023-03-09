Дроп-тест Samsung Galaxy S23 Ultra та Apple iPhone 14 Pro Max – смартфони швидко покриваються тріщинами

На YouTube-каналі PhoneBuff провели традиційний краш-тест та порівняли актуальні флагмани Samsung та Apple. Як завжди, такі тести проводять за допомогою робота-маніпулятора для незалежності від дій людини.

На думку авторів тесту та GadgetTendency, пристрої витримали усі випробування приблизно однаково. Можна сказати, що однаково погано, оскільки будь-яке падіння призводило до пошкодження скла спереду чи ззаду. При цьому в iPhone і Galaxy зовсім різні захисні покриття, але все ж таки це скло. Тест показує, що навіть падіння з невеликої висоти може бути достатньо, щоб дуже пошкодити скло.

Хоча автори стверджують, що результати приблизно однакові, Samsung суб’єктивно має кращий вигляд після «тортур». В результаті першого падіння Samsung S23 пошкодився мінімально, тоді як iPhone 14 Pro Max відразу ж покрився мережею тріщин. А «завдяки» склу камери, що виступає над рамкою об’єктива, пошкодилося і воно. У Samsung рамка дещо вище за скло, тому на початку цього не сталося. А в результаті останньої спроби від iPhone взагалі відлітали скляні уламки.

Для порівняння з флагманами 2022-2023 року, ціна яких перевищує $1000, пропонуємо дроп-тести відносно старого бюджетного скляного смартфона Redmi Note 8. Перший ролик демонструє падіння на асфальтне покриття у ситуації, наближеній до реальної.

Другий – «польоти» з висоти, що значно перевищує людський зріст. Тільки в другому Note 8 зміг порівнятися за ступенем пошкодження з актуальними топовими смартфонами. Втім, камера в ньому приблизно така ж уразлива, як і в Phone 14 Pro Max. Автор новини сам неодноразово упускав його «брата» 8T на тверді поверхні протягом кількох років, що жодного разу не призвело до появи тріщин.

З простих роликів можна зробити кілька висновків. Перший з них – скло як матеріал корпусів смартфонів навряд чи стало міцнішим за роки, присвячені розробці його нових варіантів. Також прагнення до мінімальної товщини телефонів навряд чи веде до підвищення їхньої ударостійкості. Щобільше, бюджетний апарат, творці якого явно не ставили собі за мету досягти мінімальної товщини коштом стінок і покриття корпусу, може «дати фору» флагманам.

Звичайно, топові смартфони розробляються не для того, щоб їх кидали на підлогу – естетиці, продуктивності та можливостям у них явно віддається більша перевага. Також слід врахувати, що повсякденні падіння телефонів зазвичай відбуваються в м’якіших умовах, ніж у тестах – шанс отримати тріщини в них менший.