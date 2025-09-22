Друга спроба поділу Google: Держдеп хоче, щоб компанія продала рекламний підрозділ

Google / Depositphotos

Від понеділка уряд США отримає ще одну можливість переконати федерального суддю розділити Google. Це відбудеться після того, як інший суддя, визнавши компанію монополістом, все ж вирішив залишити її цілісною.

Адвокати Google та Міністерства юстиції повертаються до федерального суду в Александрії, штат Вірджинія, на приблизно двотижневий процес. Йтиметься про те, як відновити конкуренцію на ринку рекламних технологій, які, за даними уряду, Google незаконно монополізувала. Це слухання стартує всього за кілька тижнів після того, як суддя Окружного суду округу Колумбія Аміт Мехта виніс історичне рішення, визнавши Google монополістом у сфері онлайн-пошуку. Тоді Мехта запропонував план відновлення конкуренції, проте він виявився набагато м’якшим, ніж очікували представники уряду. Зокрема, суддя відмовився зобов’язати Google продати браузер Chrome і дозволив компанії й надалі платити за вигідне розташування своїх сервісів у браузерах і на смартфонах.

Нагадаємо, ще у вересні 2023 року Міністерство юстиції США подало до суду на Google у Вашингтоні, звинувачуючи компанію в антиконкурентних практиках. Зокрема, Google підкріплювала свій статус пошукової системи за замовчуванням у браузерах і на смартфонах, роблячи значні виплати партнерам, таким як Apple. Генеральні прокурори штатів паралельно вели антимонопольні справи, зосередившись на рекламному бізнесі Google та ексклюзивних угодах. У 2024 році суддя федерального окружного суду Амит Мехта визнав, що Alphabet через Google порушує антимонопольні закони, утримуючи незаконну монополію у сфері пошуку. Після цього розпочався судовий розгляд щодо заходів виправлення ситуації, який завершився на початку травня 2025 року. Міністерство юстиції вимагало від суду зобов’язати Alphabet продати браузер Chrome та його супутній проєкт з відкритим кодом Chromium.

Справу з рекламними технологіями розглядатиме суддя Леоні Брінкема зі Східного округу Вірджинії, яка також раніше визнала Google монополістом на двох сегментах ринку рекламних технологій. Хоча вона не зобов’язана дотримуватися висновків Мехти, без сумніву, вона їх врахує. Водночас у Міністерства юстиції є підстави сподіватися на інший результат, адже цього разу йдеться саме про ключові продукти Google у сфері реклами.

Уряд просить Брінкему зобов’язати Google продати AdX, біржу для цифрових транзакцій у сфері відображення реклами, яка показується у верхній або боковій частині багатьох сайтів. Суддя вже встановила, що Google незаконно поєднав AdX зі своїм сервісом оголошень Doubleclick for Publishers (DFP), який використовують сайти для продажу рекламних площ. Тож цілком можливо, що вона визнає доцільним розділити ці продукти. Крім того, уряд хоче, щоб Google відкрила вихідний код аукціонної логіки DFP. Якщо цього буде недостатньо, суд може зобов’язати компанію продати й цей продукт.

Google, зі свого боку, вважає, що виявлені проблеми можна вирішити без радикальних заходів. Компанія називає пропозиції уряду спробою відкотити угоди з поглинання, які сам суд не визнав антиконкурентними. Google пропонує відкрити доступ стороннім серверам оголошень до реальних ставок у системі AdX (зараз цей доступ має лише DFP), дозволити видавцям безкоштовно експортувати свої дані та відмовитися від правила єдиного ціноутворення, яке обмежувало можливості видавців у формуванні вартості реклами. Також компанія заявила, що готова відмовитися від тактик аукціонів First Look і Last Look, які, за твердженням уряду, давали Google несправедливу перевагу.

Попереду ще довгий процес. Google зможе оскаржити саме рішення про монополію лише після винесення остаточного вердикту щодо заходів відновлення конкуренції. Це означає, що навіть якщо Брінкема зобов’яже компанію продати частину бізнесу, на фактичну реалізацію піде кілька років. Водночас саме масштабність її рішення покаже, наскільки судова система готова йти на радикальні кроки щодо розділення великих технологічних корпорацій.

Джерело: The Verge