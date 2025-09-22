Новини IT-бізнес 22.09.2025 comment views icon

Друга спроба поділу Google: Держдеп хоче, щоб компанія продала рекламний підрозділ

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Друга спроба поділу Google: Держдеп хоче, щоб компанія продала рекламний підрозділ
Google / Depositphotos

Від понеділка уряд США отримає ще одну можливість переконати федерального суддю розділити Google. Це відбудеться після того, як інший суддя, визнавши компанію монополістом, все ж вирішив залишити її цілісною.

Адвокати Google та Міністерства юстиції повертаються до федерального суду в Александрії, штат Вірджинія, на приблизно двотижневий процес. Йтиметься про те, як відновити конкуренцію на ринку рекламних технологій, які, за даними уряду, Google незаконно монополізувала. Це слухання стартує всього за кілька тижнів після того, як суддя Окружного суду округу Колумбія Аміт Мехта виніс історичне рішення, визнавши Google монополістом у сфері онлайн-пошуку. Тоді Мехта запропонував план відновлення конкуренції, проте він виявився набагато м’якшим, ніж очікували представники уряду. Зокрема, суддя відмовився зобов’язати Google продати браузер Chrome і дозволив компанії й надалі платити за вигідне розташування своїх сервісів у браузерах і на смартфонах.

Нагадаємо, ще у вересні 2023 року Міністерство юстиції США подало до суду на Google у Вашингтоні, звинувачуючи компанію в антиконкурентних практиках. Зокрема, Google підкріплювала свій статус пошукової системи за замовчуванням у браузерах і на смартфонах, роблячи значні виплати партнерам, таким як Apple. Генеральні прокурори штатів паралельно вели антимонопольні справи, зосередившись на рекламному бізнесі Google та ексклюзивних угодах. У 2024 році суддя федерального окружного суду Амит Мехта визнав, що Alphabet через Google порушує антимонопольні закони, утримуючи незаконну монополію у сфері пошуку. Після цього розпочався судовий розгляд щодо заходів виправлення ситуації, який завершився на початку травня 2025 року. Міністерство юстиції вимагало від суду зобов’язати Alphabet продати браузер Chrome та його супутній проєкт з відкритим кодом Chromium.

Справу з рекламними технологіями розглядатиме суддя Леоні Брінкема зі Східного округу Вірджинії, яка також раніше визнала Google монополістом на двох сегментах ринку рекламних технологій. Хоча вона не зобов’язана дотримуватися висновків Мехти, без сумніву, вона їх врахує. Водночас у Міністерства юстиції є підстави сподіватися на інший результат, адже цього разу йдеться саме про ключові продукти Google у сфері реклами.

Уряд просить Брінкему зобов’язати Google продати AdX, біржу для цифрових транзакцій у сфері відображення реклами, яка показується у верхній або боковій частині багатьох сайтів. Суддя вже встановила, що Google незаконно поєднав AdX зі своїм сервісом оголошень Doubleclick for Publishers (DFP), який використовують сайти для продажу рекламних площ. Тож цілком можливо, що вона визнає доцільним розділити ці продукти. Крім того, уряд хоче, щоб Google відкрила вихідний код аукціонної логіки DFP. Якщо цього буде недостатньо, суд може зобов’язати компанію продати й цей продукт.

Google, зі свого боку, вважає, що виявлені проблеми можна вирішити без радикальних заходів. Компанія називає пропозиції уряду спробою відкотити угоди з поглинання, які сам суд не визнав антиконкурентними. Google пропонує відкрити доступ стороннім серверам оголошень до реальних ставок у системі AdX (зараз цей доступ має лише DFP), дозволити видавцям безкоштовно експортувати свої дані та відмовитися від правила єдиного ціноутворення, яке обмежувало можливості видавців у формуванні вартості реклами. Також компанія заявила, що готова відмовитися від тактик аукціонів First Look і Last Look, які, за твердженням уряду, давали Google несправедливу перевагу.

Попереду ще довгий процес. Google зможе оскаржити саме рішення про монополію лише після винесення остаточного вердикту щодо заходів відновлення конкуренції. Це означає, що навіть якщо Брінкема зобов’яже компанію продати частину бізнесу, на фактичну реалізацію піде кілька років. Водночас саме масштабність її рішення покаже, наскільки судова система готова йти на радикальні кроки щодо розділення великих технологічних корпорацій.

Джерело: The Verge

Популярні новини

arrow left
arrow right
Суд дозволив Google залишити Chrome та платити Apple
YouTube запустив кнопку Hype у 39 країнах — глядачі можуть підняти рейтинг відео
Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»
Google Chrome для Android читатиме вголос стрічку новин Discover
Ресторан мав розлючених клієнтів через ШІ Google та вигадані ним спеціальні пропозиції
Таємне життя вчених в Антарктиді: дві третини стикалися з домаганнями та насильством
Google Pixel 10 Pro: "каша" на перших зразках роботи ШІ-режиму 100x Pro Res Zoom
"США тепер повністю контролюють 10% акцій Intel… нічого не заплатили", — Дональд Трамп
Позов до 13 автовиробників: Toyota, Honda, Hyundai та інші авто легко викрасти через слабкі системи безпеки
Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але у жовтні
Видавець Rolling Stone та Variety позивається до Google через AI Overviews: "Захистити журналістику як джерело правди"
П’ятничний чат ITC: коли ШІ зустрічає сувору реальність, а Starlink — технічні проблеми
Google готує вбивцю XRP Ledger
Помилка в IT-системі британських судів роками видаляла докази — керівники знали і мовчали
Сенатор США розслідує зв'язки голови Intel з Китаєм: Ліп-Бу Тан інвестував $200 млн у 600 китайських компаній
Продаж електричних авто зріс на 25%: Іспанія попереду, США пасе задніх
$100 000 за робочу візу H-1B: Трамп шокував бізнес, Microsoft та Google просять співробітників негайно повернутися у США
Google Photos отримує голосове редагування: просто розкажіть, яке фото ви хочете
Популярні у США будинки на колесах зроблені зі знищеного лісу орангутанів, що зникають, — розслідування
Колишній працівник назвав Meta культом у позові: заборона сумнівів у рішеннях керівництва, нехтування кібербезпекою
Gemini зламали, щоб захопити контроль над Google Home
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати