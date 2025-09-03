Суд дозволив Google залишити Chrome та платити Apple

Depositphotos

Google та її материнська компанія Alphabet можуть зітхнути з полегшенням. Федеральний антимонопольний суддя відхилив деякі з найрадикальніших заходів, які Міністерство юстиції США пропонувало для виправлення незаконної монопольної поведінки Google.

Нагадаємо, ще у вересні 2023 року Міністерство юстиції США подало до суду на Google у Вашингтоні, звинувачуючи компанію у антиконкурентних практиках. Зокрема, Google підкріплювала свій статус пошукової системи за замовчуванням у браузерах і на смартфонах, роблячи значні виплати партнерам, таким як Apple. Генеральні прокурори штатів паралельно вели антимонопольні справи, зосередившись на рекламному бізнесі Google та ексклюзивних угодах.

У 2024 році суддя федерального окружного суду Амит Мехта визнав, що Alphabet через Google порушує антимонопольні закони, утримуючи незаконну монополію у сфері пошуку. Після цього розпочався судовий розгляд щодо заходів виправлення ситуації, який завершився на початку травня 2025 року. Міністерство юстиції вимагало від суду зобов’язати Alphabet продати браузер Chrome та його супутній проєкт з відкритим кодом Chromium, навіть наводячи потенційних покупців — Yahoo, OpenAI та Perplexity.

Своєю чергою, Alphabet наполягала, що продаж Chrome може поставити під загрозу приватність і безпеку користувачів, адже технологія Google глибоко інтегрована у браузер.

Рішення судді

Тепер суддя заборонив Google укладати ексклюзивні угоди, які намагаються пріоритетно просувати пошукову систему Google на інших платформах. Крім цього, Google доведеться ділитися даними з конкурентними пошуковими системами. Міністерство юстиції вимагало, щоб Google надавало дані про те, як вирішується, які результати показувати за конкретного запиту.

Google має право здійснювати виплати та пропонувати “інші стимули” партнерам для попереднього встановлення або розміщення Google Search, Chrome і Gemini.

Однак суддя не зобов’язав Google продавати Chrome або ОС Android, назвавши запит уряду “надмірним”. Що важливо, Google може й надалі платити за розповсюдження своїх продуктів, включно з пошуком і ШІ-пропозиціями, якщо ці угоди не перетворюються на ексклюзивні.

Суддя Мехта зазначив, що генеративні ШІ-чатботи стають “новою конкурентною загрозою” для Google. Тому його рішення націлене на те, щоб домінування Google у пошуку не поширювалося на ШІ-сферу.

Google може продовжувати платити Apple близько $20 млрд на рік за розміщення свого пошуку в браузері Safari. Проте ця угода більше не буде ексклюзивною, що потенційно знизить вартість.

Google вже повідомила про намір оскаржити рішення суду, особливо у частині обов’язкового обміну даними з конкурентами.

Пропозиція Perplexity AI

У серпні Perplexity AI надала пропозицію купити Chrome за $34,5 млрд, хоча Google її серйозно не розглядала. Цікаво, що саму компанію Perplexity оцінюють приблизно у $18 млрд. Щоб підсолодити пропозицію, Perplexity AI запропонувала Google зберегти відкритий Chromium-проєкт.

Хоча точна корпоративна вартість Chrome невідома, останні оцінки коливалися від $20 до $50 млрд.

Подальші судові справи

Alphabet ще чекає судовий розгляд щодо рекламного бізнесу Google, де компанія була визнана відповідальною за незаконну монополію.

Також Alphabet стикається з антимонопольними наслідками у справі Epic vs. Google, де федеральне журі у грудні 2023 року встановило, що Google утримує монополію на розповсюдження застосунків Android і внутрішні платежі в застосунках.

Джерело: wccftech, macrumors