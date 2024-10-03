Другий сезон «Володар перснів» подивились 55 млн глядачів за місяць — але перший сезон стартував краще

Amazon оприлюднила дані про аудиторію другого сезону серіалу «Володар Перснів: Персні влади», який переглянули 55 мільйонів глядачів за 34 дні після прем’єри.

Попри значну цифру, темпи зростання аудиторії другого сезону відстають від показників першого. Раніше Amazon повідомляла, що прем’єрний епізод першого сезону за добу переглянули 25 мільйонів глядачів.

Згідно з даними Nielsen Streaming Top 10, другий сезон «Перснів влади» дебютував із показником у мільярд переглянутих хвилин. Це менше, ніж 1,3 мільярда хвилин першого сезону, попри те, що нинішній показник враховує перегляди обох сезонів, а тривалість нових епізодів більша.

Під час презентації Amazon у Лондоні керівниця студії Дженніфер Салке повідомила, що загальна аудиторія першого сезону «Володар перснів» за два роки від дня прем’єри перевищила 150 мільйонів глядачів.

Раніше Amazon заявляла, що перші чотири епізоди другого сезону за 11 днів переглянули 40 мільйонів глядачів. Також Amazon наголошує на значній популярності «Перснів влади» за межами США, хоча й не надає конкретних цифр на підтвердження цього твердження.

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Джерело: Variety