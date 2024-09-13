«Без тролів не було б Середзем’я»: шоуранер серіалу «Володар перснів» заявив, що радіє хейту в соцмережах

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Другий сезон серіалу «Володар перснів», як і перший, отримав змішані відгуки — на Rotten Tomatoes, до прикладу, критики оцінили його у 85%, тоді як глядачі надали рейтинг у 59%. Водночас творців шоу, схоже, увага задовольняє в обох випадках.

«Коли ми бачимо, що серіал дивляться мільйони людей і позитивно реагують — ось за кого ми боремося. Тоді як тим, хто так само дивиться кожну серію і пише негатив — ми теж раді. Без тролів не було б Середзем’я», — заявив один з шоуранерів серіалу «Володар перснів» Джей Ді Пейн в інтерв’ю The Hollywood Reporter.

Критики у коментарях здебільшого говорять про порушення канону та неповагу до детально розробленої історії Толкіна — зокрема й у випадку, коли вийшов епізод з орком-пацифістом, який з жалем прощається з дитиною і дружиною та не хоче йти на війну. Водночас дехто відзначає, що другий сезон вийшов набагато цікавішим за перший, і хвалить шоуранерів за те, що ті виправились і зрештою почали виправдовувати велику вартість виробництва серіалу.

Нагадаємо, що перший сезон на момент виходу зібрав рекордні 25 млн глядачів лише за день — водночас лише 36% аудиторії дивились його до кінця. Щодо другого, то за даними Amazon, його переглянули 40 млн глядачів за 11 днів (тоді, як сторонні компанії з вимірювання телепереглядів повідомляли, що аудиторія серіалу «Володар перснів» у дебютний вікенд впала на 50% у порівнянні з першим сезоном).

Наразі на Prime Video транслюється перший сезон і доступні перші п’ять епізодів другого — наступні виходитимуть щочетверга до 3 жовтня включно.

Дія серіалу «Володар перснів: Персні влади» відбувається за тисячі років до подій «Гобіта» та «Володаря перснів» — в другу епоху Середзем’я, коли Саурон разом з ельфами створив персні влади, а потім таємно викував Єдиний Перстень аби керувати рештою.

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Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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