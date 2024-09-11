Серіал «Володар перснів» зібрав 40 млн переглядів за 11 днів — і це далеко не рекорд

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Другий сезон серіалу «Володар перснів» продовжує свою «важку» ходу на Prime Video, катастрофічно відстаючи у переглядах від першого.

За даними Amazon (через Deadline), перші чотири епізоди другого сезону серіалу «Володар перснів: Персні влади» подивились 40 млн глядачів за 11 днів. Шоу посіло перше місце у світовому рейтингу Prime Video і стало одним з 5 найкращих телевізійних сезонів на платформі. Водночас якщо порівнювати перегляди з першим сезоном — все виглядає не так ідеально. Той зібрав 25 млн глядачів лише за день, коли дебютували перші два епізоди (для другого сезону Amazon подібної статистики не надає).

Сторонні компанії з вимірювання телепереглядів повідомляли, що аудиторія серіалу «Володар перснів» у дебютний вікенд впала на 50% у порівнянні з першим сезоном. Однак, слід зазначити, що для продовжень телешоу така ситуація не нова — другий сезон «Дому дракона» так само зазнав падіння на 22% під час прем’єри, але перегляди вирівнялись ближче до фіналу.

Варто згадати також, що перший сезон «Перснів влади», попри рекордні дебютні перегляди, стикнувся з відтоком аудиторії наприкінці — повідомлялось, що всього 37% аудиторії додивились його до кінця (що виглядало аж занадто трагічно для потенційно «найдорожчого серіалу» в історії вартістю майже у пів мільярда доларів).

Дія серіалу «Володар перснів: Персні влади» відбувається за тисячі років до події «Гобіта» та «Володаря перснів» — в другу епоху Середзем’я, коли Саурон разом з ельфами створив персні влади, а потім таємно викував Єдиний Перстень аби керувати рештою.

Наразі на Prime Video транслюється перший сезон і доступні чотири епізоди другого — п’ятий вийде 12 вересня.

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