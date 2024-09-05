Другий сезон серіалу «Володар перснів» дебютував з катастрофічно низькими переглядами — на 50% менші, ніж в першого

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Перші три епізоди серіалу «Володар перснів: Персні влади» вийшли на Prime Video 29 серпня, четвертий має дебютувати вже сьогодні.

Amazon ще не надала офіційних даних щодо залучення аудиторії до серіалу «Володар перснів» у 2024 році, однак свою статистику зібрали компанія Samba TV, що спеціалізується на телепереглядах (через Deadline).

Відповідно до звіту перший епізод серіалу протягом 4-х днів після прем’єри подивились всього 902 000 домогосподарства у США — для порівняння дебютна серія першого сезону зібрала удвічі більшу кількість аудиторії всього за 3 дні (1,8 млн домогосподарств).Важливо зазначити, що Samba TV не враховує мобільні пристрої, хоча телевізійна панель компанії у 100 разів більша за Nielsen (ця компанія має надати власні дані наприкінці вересня).

Якщо знову повертатись до першого сезону, який приніс Amazon рекордні перегляди під час прем’єри у 2022 році, то падіння інтересу спостерігалось вже тоді, з виходом нових епізодів — лише 37% глядачів додивилися серіал до кінця.

Адаптоване за серією книг Дж. Р. Р. Толкіна шоу створене Патріком Маккеєм і Джоном Пейном. Події розгортаються за тисячі років до подій «Гобіта» та «Володаря Перснів» — у Другу Епоху, коли Саурон разом з ельфами створив персні влади, а потім таємно викував Єдиний Перстень аби таємно керувати рештою. Закінчилася епоха битвою Останнього союзу, яка показана в пролозі до трилогії Пітера Джексона.

Онлайн-курс "Computer Vision" від robot_dreams. Опануйте основи машинного навчання та комп'ютерного зору, щоб з нуля будувати, тренувати та покращувати нейронні мережі. А ще — навчати системи розпізнавати об’єкти в режимі реального часу. . Про курс

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.