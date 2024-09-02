«Відчуття, що це справжнє місце»: геймдиректор Dune Awakening розповів про прянощі, черв’яків, фракції та багато іншого

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На Gamescom 2024 Джоел Байлос багато розповів про сюжет та геймплей Dune: Awakening.

Велике інтерв’ю FandomWire розпочалося з альтернативної шкали часу та сюжету. З погляду творця гри, Пол Атрід своїм домінуванням створив би проблему для гри з кількома фракціями. При цьому Джоел Байлос розуміє ризик того, що багатьом може не сподобатися така альтернативна історія, але має оптимізм:

«Я маю на увазі, що оригінальний твір Герберта є шедевром, чи не так? І все ж те, що Вільньов зробив з ними, вражає».

Також він вважає, що альтернативна хронологія дозволить уникнути розбіжностей з наявними творами у всесвіті «Дюни». Творці ж майбутніх теж зможуть не озиратися на гру. Щодо того, на які ігри він орієнтується, Байлос відповів чітко:

«Ігри, якими я захоплююся, схожі на стару гру Skyrim».

Dune: Awakening не прив’язана до фільму жорстко, але естетично сумісна з ним та створювалася у співпраці з Legendary Pictures. Обидві творчі групи ділилися своєю роботою та вели жваві обговорення.

«Ми працювали з Legendary із самого початку, і ми розробляли гру паралельно, коли вони працювали над фільмом. Тож вони надсилали нам 3D-скановані ресурси речей зі знімального майданчика, і ми також відвідали знімальний майданчик, щоб побачити, що вони будують».

У грі велику роль відіграватимуть прянощі, піщані черви та орнітоптери. Це найяскравіші деталі всесвіту «Дюни», тому вони повинні бути у грі.

«У фільмах орнітоптери такі круті. Ми знали, що люди захочуть на них літати. Тож ми вбудували їх у гру. Також очевидно, що піщані черви — це головне, що люди знають про Дюну. Прянощі — це річ, і насправді я трохи поговорив з Legendary про розробки Вільньова. Гра робить трохи більше з прянощами, ніж фільм, вона трохи розширює це мудре знання».

Творці гри намагалися увібрати колорит всесвіту Френка Герберта та водночас зробити її доступною для новачків. За легендою, персонаж гравця потрапляє на Арракіс вперше.

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«Ідея полягає в тому, що ми намагаємось направляти гравців, ставлячись до них так, ніби вони взагалі нічого не знають про всесвіт. … Отже, вони знають менше, ніж будь-хто, чи не так? Ви повинні навчитися виживати, чи не так? І вам доведеться навчитися виживати в цій справді небезпечній пустелі. … Ваш персонаж не має жодного уявлення, як у фільмах, коли Пол вперше намагається пройти по піску. Ви не вільні, як ваш персонаж ще не може це зробити, чи не так?».

Креативний директор гри прямо каже, що деякі механіки, описані у книгах, оживають у Dune: Awakening. Також гра відрізнятиметься від багатьох інших виживалок через особливість всесвіту. Наприклад, на планеті немає деревини, натомість є багато каменю.

«Ви бачите тут хлопця, він буквально висмоктує росу з рослин за допомогою цієї спеціальної коси. Це зовсім інша механіка, яку ви ніколи раніше не бачили в грі. І це з Dune».

Піщані черви будуть аналогом атомної бомби в інших багатокористувацьких іграх. Коли хтось ставить приманку (thumper), має з’явитися черв’як. Але на це потрібен час і цього можна уникнути. Також він з’являтиметься під час збору прянощів, і це потрібно враховувати. наприклад, відсилати людей встановлювати приманки далі від місця здобичі.

Їздити на черв’яках теж можна буде, але не на релізі — можливо, у майбутніх патчах. У студії є кілька цікавих ідей і вона думає над їхньою реалізацією. Натомість будуть інші транспортні засоби. Їх можна буде додатково оснащувати сканерами, ліхтарями, бойовими лазерами тощо. Будуть навіть ракетні установки. велику роль відіграватиме збирання ресурсів та крафт.мережеонлайн

У Dune: Awakening будуть великі піщані бурі, які спричинятимуть масштабні руйнування. Вони змінюватимуть карту до невпізнаваності. окремі місцевості довго будуть доступні для дослідження, але потім вони змінюватимуться.

Важливу роль відіграватимуть фракції та командна робота. Успіх буде приносити корисний результат для всіх.

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«Можливо, ви заохочуєте їх розпочати фестиваль знань на планеті, а потім приїжджають вчені з інших планет, і раптом ваш досвід збільшується на 33%, якщо ви в цій фракції». «Або може бути так, що приходить спеціальний постачальник, який справу лише з членами цієї конкретної фракції, тому що ви переконали цього постачальника працювати лише з вами». «Ви також можете збільшити податок на прянощі для інших фракцій, щоб створити їм труднощі. Ви можете зробити так, щоб вони оподатковувалися суворіше, ви можете зробити так, щоб деякі з безпечніших територій більше не були такими безпечними, і багато іншого».

Джоел Байлос каже, що прагне зробити її схожою на світ, де справді можна жити. Уній є дрібниці: радіостанції, які можна підслуховувати, жарти тощо:

«Просто створюємо відчуття, що це справжнє місце. Речі, яких ви зазвичай не отримуєте в інших іграх на виживання, оскільки вони зосереджені на іншому»

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