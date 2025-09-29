Ожив біткоїн-кит, який спав 12 років: з гаманця перевели BTC на суму $44 млн

Depositphotos

Біткоїн знову привернув увагу незвичайним пробудженням одного з найстаріших гаманців. З адреси “1ArUG…zwaWT” невідомий “кит” після 12-річної сплячки перевів 400 BTC — близько $44 млн. Монети розподілили на кілька нових адрес партіями приблизно по 15 BTC кожна.

За час бездіяльності цього гаманця біткоїн подорожчав майже у 830 разів: з приблизно $135 за монету до більш ніж $111 000 на момент здійснення переказу. Таким чином вартість активів власника зросла з приблизно $54 тис. до понад $44 млн — приріст, що підкреслює масштаб ранніх інвестицій у криптовалюту.

За даними аналітиків Arkham Intelligence, ці біткоїни були намайнені ще п’ятнадцять років тому, коли їхня вартість обчислювалася сотнями доларів. Це не поодинокий випадок: останні місяці спостерігається справжня хвиля “пробудження” так званих сплячих гаманців епохи Сатоші. На початку вересня інший анонім вперше з 2012 року вивів 444 BTC (приблизно $50 млн), а за тиждень — ще один власник перевів понад 1000 BTC, що нині оцінюються більш ніж у $116 млн. А у липні 2025 року інший невідомий кит продав 80 000 біткоїнів на суму близько $9.6 млрд. Вони теж лежали “без діла” з 2011 року.

Фахівці пояснюють цей феномен просто: біткоїн знову на історичних максимумах. Після літнього піку вище $124 тис. ті, хто купував криптовалюту на зорі її існування, бачать шанс зафіксувати колосальний прибуток. Для звичайних користувачів тут криється подвійний сигнал. З одного боку, активація давніх гаманців свідчить про зрілість ринку й готовність ранніх інвесторів вийти з тіні. З іншого — нагадує про ризики шахрайства: саме періоди високих цін приваблюють аферистів, які намагаються скористатися ажіотажем і панікою трейдерів.

Чи означає ця хвиля “пробуджень”, що ринок досяг піку? Однозначної відповіді немає, але історія показує: коли старі кити прокидаються, це часто стає ознакою перегріву й можливого коригування. Тож інвесторам варто готуватися не лише до емоційних заголовків, а й до підвищеної волатильності у найближчі тижні.

Джерело: CoinCentral