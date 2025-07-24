$54 000 перетворилися на $9,6 млрд: таємничий власник продав біткоїни, що лежали з 2011 року

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Днями невідомий власник, котрий придбав біткоїни 14 років тому, продав їх і став мільярдером (якщо, звісно, до того їм не був). І це вже друга така угода отаннім часом.

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Акаунт X Kakashi помітив рух коштів на цьому гаманці та розповів про нього. Автор повідомлення зазначає, що 80 000 BTC були придбані у 2011 році за $54 000 та продані зараз за $9,6 млрд. Сайт Tom’s Hardware підрахував, що новоспечений власник мільярдів отримав прибуток у 18 млн відсотків. Точніше, інвестиція цього «кита» зросла у 176 000 разів порівняно з початковою вартістю.

The Bitcoin whale just sold all the 80,000 $BTC for $9.6B. Which was bought at 2011 for $54,000 pic.twitter.com/RN4REeVObF — Kakashi (@kkashi_yt) July 18, 2025

«Одне можна сказати напевно: комусь було досить важко так довго утримувати стільки BTC, спостерігаючи, як їхня вартість стрімко зростає, падає та знову сягає стратосфери. Дехто все ще наполягатиме на тому, що інвестиції в криптовалюту є повністю спекулятивними, без жодної матеріальної вартості активів, на яку можна було б покластися, якщо станеться найгірше», — зазначає Tom’s Hardware.

Щобільше, на початку липня відбулася ще одна величезна транзакція біткоїнів. У цьому випадку ще один криптоінвестор з 14-річним стажем отримав $8 млрд. За чутками, це був Роджер «Bitcoin Jesus» Вер, один з ранніх прихильників біткоїна та криптовалют, колишній CEO Bitcoin.com, котрий зараз просуває Bitcoin Cash.

Нагадаємо, нещодавно біткоїн оновив історичний рекорд. 10 липня BTC коштував $112 000, а вже 14 липня сягнув вартості $123 000. Загальна капіталізація ринку криптовалют вперше перетнула позначку $4 трлн.