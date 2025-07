$54 000 перетворилися на $9,6 млрд: таємничий власник продав біткоїни, що лежали з 2011 року

Днями невідомий власник, котрий придбав біткоїни 14 років тому, продав їх і став мільярдером (якщо, звісно, до того їм не був). І це вже друга така угода отаннім часом.

Акаунт X Kakashi помітив рух коштів на цьому гаманці та розповів про нього. Автор повідомлення зазначає, що 80 000 BTC були придбані у 2011 році за $54 000 та продані зараз за $9,6 млрд. Сайт Tom’s Hardware підрахував, що новоспечений власник мільярдів отримав прибуток у 18 млн відсотків. Точніше, інвестиція цього «кита» зросла у 176 000 разів порівняно з початковою вартістю.

The Bitcoin whale just sold all the 80,000 $BTC for $9.6B.

Which was bought at 2011 for $54,000 pic.twitter.com/RN4REeVObF

— Kakashi (@kkashi_yt) July 18, 2025