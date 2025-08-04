Новини Крипто 04.08.2025 comment views icon

Після 12 років британець припинив пошуки вінчестера з 8 тис. біткоїнів, який випадково викинув у смітник

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Тетяна Нечет

Автор новин

Після 12 років британець припинив пошуки вінчестера з 8 тис. біткоїнів, який випадково викинув у смітник

Ось і все. IT-інженер Джеймс Хауеллс з Ньюпорта припинив 12-річні пошуки жорсткого диска з 8 тис. біткоїнів, котрий опинився на смітнику у 2013 році. На той момент вміст харду оцінювався в $600 тис., але вартість біткоїна росла щороку. Зараз 8 тис. біткоїнів коштують близько $915 млн.

39-річний чоловік зайнявся майнингом у 2008 році, добуваючи від 400 до 800 BTC на ноутбуці Dell XPS. До 2009 року він був серед перших п’яти майнерів біткоїна. За кілька років на ноутбуці накопичилось понад 32 кБ зашифрованих приватних ключів. Аж ось, за словами айтівця, його колишня викидала сміття і додала туди й HDD.

Попри численні спроби, отримати доступ та знайти пристрій так і не вдалось. Врешті-решт Хауеллс дійшов висновку, що інформацію на жорсткому диску уже неможливо відновити.

HDD Хауеллса понад 12 років був похований під 25 000 кубічними метрами відходів на звалищі Ньюпорта, у всі пори року і різну погоду. За місцевими законами, все що на звалищі — належить місту. Попри те, що Хауеллс намагався отримати через суд доступ до смітника, навіть викупити його, нічого не вдалось. Смітник ліквідують, а на його місці збудують електростанцію.

З хорошого: американська продюсерська компанія під назвою LEBUL придбала ексклюзивні права на розробку та виробництво його історії. Також вийшла гра One Man’s Trash від Jony Pazu Games, в якій треба копирсатись у смітті в пошуках криптовалюти.

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