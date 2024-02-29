Двоекранний ноутбук ASUS Zenbook DUO почав продаватися в Україні за 108,5 тис. грн

ASUS оголосила про початок продажу в Україні Zenbook DUO (2024), ультрапортативного ноутбука, оснащеного двома 14-дюймовими OLED-сенсорними екранами з роздільною здатністю до 3K і частотою оновлення 120 Гц. Цей пристрій зі знімною повнорозмірною Bluetooth-клавіатурою пропонує різноманіття варіантів використання.

Згідно зі словами виробника, Zenbook DUO є ноутбуком класу Intel Evo Edition, що має означати «неперевершену мобільність» у легкому корпусі масою 1,35 кг. Два повнорозмірні OLED-дисплеї ASUS Lumina OLED із роздільною здатністю до 3K, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням сторін 16:10 з’єднані між собою шарніром із кутом розкриття до 180°. Це дає змогу розширити робочий простір, перетворивши дисплеї на один 19,8-дюймовий монітор, який можна використовувати у вертикальній і горизонтальній орієнтаціях у декількох режимах – ноутбук, два екрани, настільний ПК, спільна робота – під керуванням програмного забезпечення ASUS ScreenXpert.

Клавіатуру з вбудованим акумулятором можна від’єднати, щоб повністю задіяти візуальний робочий простір, або ж розмістити на нижньому дисплеї, перетворивши на робочу панель звичайного ноутбука. Ноутбук ASUS Zenbook DUO, доступний в Україні, комплектується Bluetooth-клавіатурою, на якій присутні символи лише української та англійської розкладок.

Zenbook DUO оснащується процесором Intel до моделі Core Ultra 9 з інтегрованим нейронним процесором для прискорення ШІ-обчислень, 32 ГБ пам’яті LPDDR5x, твердотільним накопичувачем PCIe 4.0 до 2 ТБ, акумулятору на 75 Вт*год служби, а також аудіосистемі з підтримкою технології Dolby Atmos, сертифікованій компанією Harman Kardon.

Доступність і ціна

Ноутбук ASUS Zenbook DUO (2024) з процесором Intel Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD місткістю 2 ТБ доступний за рекомендованою ціною 108 499 грн. Пристрій можна придбати в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна, а також у партнерів компанії в Україні.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!