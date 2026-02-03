Дорожче за ігровий ПК: Sandisk підвищила ціни на SSD в 2,8 рази

Як і очікувалося, Sandisk, один із найвідоміших виробників твердотілих накопичувачів, на початку 2026 року суттєво переглянув ціни на свої SSD. Подорожчання торкнулося всього асортименту — від флагманських моделей до масових рішень — і в окремих випадках ціни виросли майже у 3 рази від початкового рекомендованого рівня.
Згідно з трекером цін, який відстежує вартість SSD у великих американських ритейлерів, Sandisk масштабно підняла ціни. Нові прайси діють і в офіційному онлайн-магазині компанії, де добре видно масштаб змін. Йдеться не про точкове коригування, а про повну перебудову цінової політики.
Найяскравіший приклад — флагманська лінійка WD Black SN8100. Ці накопичувачі подорожчали до 2,5 раза порівняно з початковими рекомендованими цінами. Нова версія обсягом 8 ТБ тепер коштує понад $2500. Для порівняння: ще до кризи з NAND-пам’яттю за ці гроші можна було зібрати топовий ігровий ПК з Core Ultra 9 або Ryzen 9 і відеокартою рівня GeForce RTX 50.
Подорожчання не обмежилося флагманами. Серія WD Black SN7100 залежно від обсягу зросла в ціні у 2,1-2,9 раза, а більш доступна WD Blue SN5100 — у 2–2,8 раза від початкових цін. Тобто навіть бюджетні SSD тепер коштують значно дорожче, ніж кілька місяців тому. Тепер до 3-разового подорожчання оперативної пам’яті додалося ще й зростання цін на SSD.
Попри анонс ребрендингу SSD Western Digital під нову назву Optimus, Sandisk поки що продає накопичувачі зі старими брендами WD Black і WD Blue. Ймовірно, компанія розпродає складські залишки. SSD серії Optimus у фірмовому магазині ще не з’явилися, хоча їхній запуск очікують на початку 2026 року. Цін для нової лінійки наразі немає, тож усі підвищення стосуються саме чинних моделей.
|SSD
|Ціна у вебмагазині Sandisk
|Рекомендована ціна
|WD Black SN8100 8TB
|$2572,99
|$999,99
|WD Black SN8100 4TB
|$1289,99
|$549,99
|WD Black SN8100 2TB
|$644,99
|$279,99
|WD Black SN8100 1TB
|$324,99
|$179,99
|WD Black SN7100 4TB
|$869,99
|$299,99
|WD Black SN7100 2TB
|$434,99
|$149,99
|WD Black SN7100 1TB
|$219,99
|$89,99
|WD Black SN7100 500GB
|$129,99
|$59,99
|WD Blue SN5100 4TB
|$829,99
|$299,99
|WD Blue SN5100 2TB
|$419,99
|$149,99
|WD Blue SN5100 1TB
|$209,99
|$79,98
|WD Blue SN5100 500GB
|$119,99
|$59,99
Фінансові результати Sandisk пояснюють ситуацію. У другому кварталі 2025 року компанія отримала $3,03 млрд виручки, що на 61% більше, ніж рік тому, і суттєво перевищує прогноз у $2,69 млрд. Найбільше заробив напрям промислових замовлень — $1,678 млрд, споживчий сегмент приніс $907 млн, а рішення для дата-центрів — $440 млн.
Бум ШІ та активне розширення дата-центрів створили надвисокий попит на пам’ять. Виробники мікросхем дедалі частіше віддають пріоритет корпоративним замовленням, а не споживчим продуктам. Як наслідок, у Sandisk фіксується зростання напряму дата-центрів на 64%, але для звичайних користувачів це спричиняє дефіцит і різке зростання цін.
За поточними оцінками, нестача NAND-пам’яті триватиме щонайменше протягом 2026 року. Виробники розширюють потужності, але цей процес потребує часу. З урахуванням того, що розвиток ШІ не сповільнюється, ціни на SSD можуть зрости ще більше, перш ніж стабілізуються.
Джерело: tomshardware
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: