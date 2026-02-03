tradfi
Дорожче за ігровий ПК: Sandisk підвищила ціни на SSD в 2,8 рази

Вадим Карпусь

Дорожче за ігровий ПК: Sandisk підвищила ціни на SSD в 2,8 рази
SSD WD Black SN8100 / Sandisk

Як і очікувалося, Sandisk, один із найвідоміших виробників твердотілих накопичувачів, на початку 2026 року суттєво переглянув ціни на свої SSD. Подорожчання торкнулося всього асортименту — від флагманських моделей до масових рішень — і в окремих випадках ціни виросли майже у 3 рази від початкового рекомендованого рівня.


Згідно з трекером цін, який відстежує вартість SSD у великих американських ритейлерів, Sandisk масштабно підняла ціни. Нові прайси діють і в офіційному онлайн-магазині компанії, де добре видно масштаб змін. Йдеться не про точкове коригування, а про повну перебудову цінової політики.

Найяскравіший приклад — флагманська лінійка WD Black SN8100. Ці накопичувачі подорожчали до 2,5 раза порівняно з початковими рекомендованими цінами. Нова версія обсягом 8 ТБ тепер коштує понад $2500. Для порівняння: ще до кризи з NAND-пам’яттю за ці гроші можна було зібрати топовий ігровий ПК з Core Ultra 9 або Ryzen 9 і відеокартою рівня GeForce RTX 50.

Подорожчання не обмежилося флагманами. Серія WD Black SN7100 залежно від обсягу зросла в ціні у 2,1-2,9 раза, а більш доступна WD Blue SN5100 — у 2–2,8 раза від початкових цін. Тобто навіть бюджетні SSD тепер коштують значно дорожче, ніж кілька місяців тому. Тепер до 3-разового подорожчання оперативної пам’яті додалося ще й зростання цін на SSD.


Попри анонс ребрендингу SSD Western Digital під нову назву Optimus, Sandisk поки що продає накопичувачі зі старими брендами WD Black і WD Blue. Ймовірно, компанія розпродає складські залишки. SSD серії Optimus у фірмовому магазині ще не з’явилися, хоча їхній запуск очікують на початку 2026 року. Цін для нової лінійки наразі немає, тож усі підвищення стосуються саме чинних моделей.

SSD Ціна у вебмагазині Sandisk Рекомендована ціна
WD Black SN8100 8TB $2572,99 $999,99
WD Black SN8100 4TB $1289,99 $549,99
WD Black SN8100 2TB $644,99 $279,99
WD Black SN8100 1TB $324,99 $179,99
WD Black SN7100 4TB $869,99 $299,99
WD Black SN7100 2TB $434,99 $149,99
WD Black SN7100 1TB $219,99 $89,99
WD Black SN7100 500GB $129,99 $59,99
WD Blue SN5100 4TB $829,99 $299,99
WD Blue SN5100 2TB $419,99 $149,99
WD Blue SN5100 1TB $209,99 $79,98
WD Blue SN5100 500GB $119,99 $59,99

Фінансові результати Sandisk пояснюють ситуацію. У другому кварталі 2025 року компанія отримала $3,03 млрд виручки, що на 61% більше, ніж рік тому, і суттєво перевищує прогноз у $2,69 млрд. Найбільше заробив напрям промислових замовлень — $1,678 млрд, споживчий сегмент приніс $907 млн, а рішення для дата-центрів — $440 млн.

Бум ШІ та активне розширення дата-центрів створили надвисокий попит на пам’ять. Виробники мікросхем дедалі частіше віддають пріоритет корпоративним замовленням, а не споживчим продуктам. Як наслідок, у Sandisk фіксується зростання напряму дата-центрів на 64%, але для звичайних користувачів це спричиняє дефіцит і різке зростання цін.

За поточними оцінками, нестача NAND-пам’яті триватиме щонайменше протягом 2026 року. Виробники розширюють потужності, але цей процес потребує часу. З урахуванням того, що розвиток ШІ не сповільнюється, ціни на SSD можуть зрости ще більше, перш ніж стабілізуються.

Джерело: tomshardware

