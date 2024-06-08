«Дюна»: події MMO Dune Awakening відбуваються у світі, де Пол Атрід ніколи не народжувався — трейлер розповів про трансляцію гри 20 червня

MMO на виживання Dune Awakening виявилася грою в альтернативній історії світу «Дюна». У цій історії Пол Атрід не народився і всі подальші події радикально відрізнялися.

Отже, мати Пола, Джессіка, вирішує виконати вимоги Бене Гессерит і народити дочку. Це повністю змінює події на Арракісі, призводячи до «війни вбивць», яка визначає конфлікт між Харконненами та Атрідами на цій часовій шкалі, а також політичний конфлікт, який формує фінал Dune Awakening. Доктор Юї був викритий, герцог Літо та дім Атрідів вижили. Доньку Джессіки, Арісте Атрід, можна зустріти у грі.

«Дуже зворушливо і з полегшенням нарешті ділимося деталями альтернативної хронології в Dune Awakening. Це камінчик, який починає зсув, і він відкриває для гравців багато справді чудових можливостей для дослідження, коли вони прибувають на Арракіс», — каже креативний директор гри Джоел Байлос.

Цю новину було оголошено разом із виходом трейлера на Summer Game Fest 2024. Трейлер також сповіщає, що трансляція Dune Awakening Direct відбудеться 20 червня. У твіті розробники повідомляють, що трансляція включатиме «обговорення нашого останнього сюжетного кінематографічного трейлера, а також нову інформацію про гру».

Джерело: GamesRadar